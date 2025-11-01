Trainer Niko Kovac hat bei Borussia Dortmund die Defensive extrem stabilisiert. Das zeigte sich auch wieder beim 1:0-Auswärtssieg am Freitagabend beim FC Augsburg. Damit erreichte der BVB einen in seiner Historie einzigartigen Meilenstein.
Niko Kovac geht in die Geschichte ein! Europas Bestwert beschert dem BVB einen neuen Vereinsrekord
WAS IST DER HINTERGRUND?
Für die Borussia war der Zu-Null-Erfolg bereits die sechste weiße Weste in dieser Bundesliga-Saison. Das ist nicht nur neuer Vereinsrekord nach neun Bundesligapartien für den BVB, sondern auch geteilter Bestwert in den Top-5-Ligen Europas - gemeinsam mit dem FC Arsenal aus der Premier League.
Nur sechs Gegentore sind zu diesem Zeitpunkt zudem der beste Wert seit 23 Jahren und der Saison 2002/03, als man nach neun Spieltagen lediglich fünf Gegentreffer kassiert hatte.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Für Kovac, der Anfang Februar vom entlassenen Nuri Sahin bei den Westfalen übernahmen, war die Begegnung in Augsburg das 39. Spiel, in dem er die Borussia coachte. Sein Punkteschnitt liegt nun bei starken 2,1 Zählern pro Partie.
In den 39 Spielen fuhr der BVB 25 Siege ein, bei jeweils sieben Unentschieden und Niederlagen. Das Torverhältnis in diesem Zeitraum beträgt 86:47, Dortmund kassierte unter Kovac also rund 1,21 Gegentore pro Spiel im Durchschnitt.
WUSSTEST DU DAS?
Mit dem Auswärtssieg sind die Schwarzgelben in der Tabelle mit nun 20 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen und haben den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München auf vier Zähler verkürzt. Dort würden die Dortmunder auch bleiben, sollte die Partie am Samstagnachmittag zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart, die 19 beziehungsweise 18 Zähler aufweisen, unentschieden enden. Der BVB weist gegenüber den Sachsen nämlich das um zwei Treffer bessere Torverhältnis auf.
Der deutsche Rekordmeister jedoch kann mit einem Sieg im Abendspiel gegen Bayer Leverkusen den Vorsprung jedoch wieder auf sieben Punkte ausbauen. Am kommenden Wochenende bekommt es Kovacs Mannschaft dann mit Aufsteiger Hamburger SV zu tun - erneut auswärts.