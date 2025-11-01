Niko Kovac geht in die Geschichte ein! Europas Bestwert beschert dem BVB einen neuen Vereinsrekord

Für die Borussia war der Zu-Null-Erfolg bereits die sechste weiße Weste in dieser Bundesliga-Saison. Das ist nicht nur neuer Vereinsrekord nach neun Bundesligapartien für den BVB, sondern auch geteilter Bestwert in den Top-5-Ligen Europas - gemeinsam mit dem FC Arsenal aus der Premier League.

Nur sechs Gegentore sind zu diesem Zeitpunkt zudem der beste Wert seit 23 Jahren und der Saison 2002/03, als man nach neun Spieltagen lediglich fünf Gegentreffer kassiert hatte.