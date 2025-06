"Niemand stoppt Benfica": Wie der Klub-WM-Gegner den FC Bayern austrickste

Der FC Bayern und Benfica duellieren sich am Dienstag sportlich bei der Klub-WM - und seit Jahren um den Status als mitgliederstärkster Klub der Welt.

Artikel wird unten fortgesetzt

650 geladene Gäste im riesigen Festsaal am Paulaner Nockherberg, darunter zahlreiche Klubgelegenden und das Who is Who der bayerischen Politik, Wirtschaft und High Society: Durchaus pompös feierte der FC Bayern am 26. Februar 2025 in seinen 125. Geburtstag hinein. Passend zum Anlass hatte Präsident Herbert Hainer bei seiner abendlichen Rede eine ganz besondere Neuigkeit parat. Als erster Klub der Welt hätten die Münchner die Marke von 400.000 Mitglieder geknackt!