Nie verdiente ein Spieler des FC Arsenal mehr! Bukayo Saka unterzeichnet wohl neuen Mega-Vertrag

Saka ist bei Arsenal nicht nur Leistungsträger, sondern auch Identifikationsfigur und Co-Kapitän. Er kam im Alter von sechs Jahren vom Nachbarn FC Watford in die Jugend der Nordlondoner und schaffte dort 2019 den Sprung in die Profimannschaft. Rund ein Jahr später wurde der 24-Jährige englischer Nationalspieler und hat bereits 48 Länderspiele für die Three Lions absolviert.

In dieser Saison jagt Saka mit Arsenal mehrere große Titel. Der Klub tanzt noch auf allen Hochzeiten, ist Tabellenführer der Premier League und beendete die Ligaphase der Champions League mit der makellosen Bilanz von acht Siegen in acht Partien auf dem Platz an der Sonne. Saka steuerte bisher 14 Scorerpunkte in 33 Partien bei (sieben Tore, sieben Assists).

Bemerkenswert: Am Sonntag testete ihn Trainer Mikel Arteta auf einer neuen Position. Beim 4:0 in der vierten Runde des FA Cups gegen Wigan Athletic durfte Saka auf der 10 ran und hinterließ dabei einen starken Eindruck.