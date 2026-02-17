Dem FC Arsenal ist wohl eine wichtige Vertragsverlängerung geglückt. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, hat Angreifer Bukayo Saka einen neuen, bis 2031 gültigen Kontrakt beim Spitzenreiter der Premier League unterzeichnet.
Nie verdiente ein Spieler des FC Arsenal mehr! Bukayo Saka unterzeichnet wohl neuen Mega-Vertrag
Versüßt wird dem Rechtsaußen seine Unterschrift angeblich mit einem Rekordgehalt: Wie die BBC berichtet, kassiert Saka künftig 18 Millionen Euro pro Jahr. Nie verdiente ein Arsenal-Spieler mehr. Hochgerechnet auf die Vertragslaufzeit wird Saka knapp 100 Millionen Euro einstreichen. Sein bisheriges Salär beträgt laut Capologyumgerechnet 11,3 Millionen Euro pro Jahr.
Nach einer Verlängerung im Frühsommer 2023 ist Saka noch bis 2027 an die Gunners gebunden. Eine vorzeitige Verlängerung passt in Arsenals Bestreben, den Kern seiner Leistungs- und Hoffnungsträger langfristig zu binden. In den vergangenen zwölf Monaten verlängerten bereits William Saliba (24), Gabriel (28), Ethan Nwaneri (18, an Olympique Marseille verliehen) und Myles Lewis-Skelly (19).
- AFP
Bukayo Saka jagt mit Arsenal mehrere große Titel
Saka ist bei Arsenal nicht nur Leistungsträger, sondern auch Identifikationsfigur und Co-Kapitän. Er kam im Alter von sechs Jahren vom Nachbarn FC Watford in die Jugend der Nordlondoner und schaffte dort 2019 den Sprung in die Profimannschaft. Rund ein Jahr später wurde der 24-Jährige englischer Nationalspieler und hat bereits 48 Länderspiele für die Three Lions absolviert.
In dieser Saison jagt Saka mit Arsenal mehrere große Titel. Der Klub tanzt noch auf allen Hochzeiten, ist Tabellenführer der Premier League und beendete die Ligaphase der Champions League mit der makellosen Bilanz von acht Siegen in acht Partien auf dem Platz an der Sonne. Saka steuerte bisher 14 Scorerpunkte in 33 Partien bei (sieben Tore, sieben Assists).
Bemerkenswert: Am Sonntag testete ihn Trainer Mikel Arteta auf einer neuen Position. Beim 4:0 in der vierten Runde des FA Cups gegen Wigan Athletic durfte Saka auf der 10 ran und hinterließ dabei einen starken Eindruck.
Bukayo Sakas Bilanz beim FC Arsenal
- Einsätze: 296
- Tore: 77
- Assists: 78
- Gelbe Karten: 33
- Titel: 3