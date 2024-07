An Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug gibt es offenbar großes Interesse von Topklubs. Wie reagiert der BVB darauf?

Mit Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug stehen derzeit zwei BVB-Profis auf dem Wunschzettel einiger Topklubs. So sollen Atlético Madrid und die AC Mailand an Füllkrug interessiert sein, während das spanische Portal Relevo berichtet, dass sich Real Madrid intensiv mit Schlotterbeck beschäftigt. Die Bild will nun erfahren haben, wie Borussia Dortmund damit umgeht.