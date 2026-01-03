Nur wenige Stunden nach dem Vollzug seines Wechsels von West Ham United zur AC Mailand hat Nationalstürmer Niclas Füllkrug ein erfolgreiches Debüt in der Serie A gefeiert. Anschließend gab es viel Lob.
Niclas Füllkrug sorgt bei Milan für Verwunderung: "Wir waren alle überrascht"
Der Angreifer wurde beim Mailänder 1:0-Erfolg bei Cagliari Calcio nach knapp 70 Minuten für Siegtorschütze Rafael Leao eingewechselt. Durch den Dreier sprang Milan in der Tabelle zumindest vorübergehend an die Spitze.
Milans Sportchef Igli Tare sprach dem dem Schlusspfiff bei Sky Sport Italia über den Füllkrug-Deal, den die Rossoneri bewusst so früh in der Transferperiode über die Bühne brachten: "Es stimmt, dass mehrere Vereine Interesse an ihm hatten. Nach der Verletzung von Santiago Gimenez fehlten uns bestimmte Eigenschaften in der Mannschaft. Es ist daher gut, dass wir Niclas Füllkrug so schnell geholt haben, auch dank West Hams Zustimmung."
- IMAGO / ABACAPRESS
Niclas Füllkrug ist körperlich gut drauf
Füllkrug hatte seit seinem Wechsel vom BVB zu West Ham im Sommer 2024 immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und schaffte mit mageren drei Toren den Durchbruch in der Premier League nicht.
Die Zeichen für diesen Winter standen daher früh auf Trennung, schließlich will der 32-Jährige im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft fahren. Mehrere Klubs sollen Interesse an seiner Verpflichtung gezeigt haben. Vor allem Bundesligist VfL Wolfsburg wurde in diesem Zusammenhang zuletzt gehandelt.
Das Rennen aber machte Milan und lieh Füllkrug bis zum Saisonende von den Hammers aus. Anschließend haben die Lombarden eine Kaufoption. Füllkrug trainierte bereits in den Tagen vor der Vollzugsmeldung mit seiner neuen Mannschaft und hinterließ dabei einen guten Eindruck, wie Ex-Bundesligastürmer Tare verriet: "Er bringt uns jede Menge Physis und eine starke Präsenz im Strafraum. Noch wichtiger ist aber sein Enthusiasmus. Wir waren alle überrascht von seiner starken Form im Training in dieser Woche. Er ist ein Spieler, der uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."
Matchwinner Leao betonte, Füllkrug habe es nach seiner Einwechslung gegen Cagliari "wirklich gut" gemacht und beinahe hätte der deutsche Stürmer auch prompt seinen ersten Scorerpunkt gesammelt: Er spielte Christian Pulisic in der 87. Minute mit einem schönen Steilpass frei, der US-Nationalspieler scheiterte jedoch an Keeper Elia Caprile.
Milan kann sich nun in Ruhe anschauen, ob Lokalrivale Inter am Sonntagabend mit einem Heimsieg gegen den FC Bologna zurück auf den Platz an der Sonne springt. Das nächste Spiel steht für die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri am Donnerstag an: Dann könnte Füllkrug gegen Genoa sein Debüt im San Siro feiern.
Niclas Füllkrugs Leistungsdaten in dieser Saison bei West Ham United
- Einsätze: 9
- Einsätze über 90 Minuten: 2
- Tore: 0
- Assists: 0