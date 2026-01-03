Niclas Füllkrug sorgt bei Milan für Verwunderung: "Wir waren alle überrascht"

Füllkrug hatte seit seinem Wechsel vom BVB zu West Ham im Sommer 2024 immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und schaffte mit mageren drei Toren den Durchbruch in der Premier League nicht.

Die Zeichen für diesen Winter standen daher früh auf Trennung, schließlich will der 32-Jährige im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft fahren. Mehrere Klubs sollen Interesse an seiner Verpflichtung gezeigt haben. Vor allem Bundesligist VfL Wolfsburg wurde in diesem Zusammenhang zuletzt gehandelt.

Das Rennen aber machte Milan und lieh Füllkrug bis zum Saisonende von den Hammers aus. Anschließend haben die Lombarden eine Kaufoption. Füllkrug trainierte bereits in den Tagen vor der Vollzugsmeldung mit seiner neuen Mannschaft und hinterließ dabei einen guten Eindruck, wie Ex-Bundesligastürmer Tare verriet: "Er bringt uns jede Menge Physis und eine starke Präsenz im Strafraum. Noch wichtiger ist aber sein Enthusiasmus. Wir waren alle überrascht von seiner starken Form im Training in dieser Woche. Er ist ein Spieler, der uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."