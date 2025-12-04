Nick Woltemade: "Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat"

Nick Woltemade hat in einem Interview mit dem stern über eine Nachricht von Uli Hoeneß nach seinem Wechsel zu Newcastle United gesprochen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München habe ihm trotz des geplatzten Transfers zum deutschen Rekordmeister viel Glück für sein erstes Jahr in der Premier League gewünscht, berichtete der Stürmer
"Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen und mir alles Gute für die neue Saison gewünscht", erzählte Woltemade und versicherte: "Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat."