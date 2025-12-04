Nick WoltemadeGetty Images
Nick Woltemade: "Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat"

Das Hin und Her um die Zukunft von Nick Woltemade hielt im Sommer Fußball-Deutschland in Atem. Der Stürmer versuchte, das Theater nicht an sich herankommen zu lassen.

Nick Woltemade hat in einem Interview mit dem stern über eine Nachricht von Uli Hoeneß nach seinem Wechsel zu Newcastle United gesprochen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München habe ihm trotz des geplatzten Transfers zum deutschen Rekordmeister viel Glück für sein erstes Jahr in der Premier League gewünscht, berichtete der Stürmer

"Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen und mir alles Gute für die neue Saison gewünscht", erzählte Woltemade und versicherte: "Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat."

  • Die Bayern hatten im Sommer lange um die Dienste des deutschen Nationalspielers gebuhlt, aber keine Einigung mit dem VfB Stuttgart erzielen können. Kurz vor Schluss des Transferfenster grätschte Newcastle dazwischen und erhielt für 75 Millionen Euro den Zuschlag.

    Die Summe hatte damals durchaus für Stirnrunzeln gesorgt, doch für Woltemade ist die achtstellige Ablöse kein Thema. Der Fokus auf Geld sei "eine ziemlich deutsche Angelegenheit", sagte der 23-Jährige: "Mich hat in England noch niemand auf meine Ablöse angesprochen." Auch in der Kabine würden die 75 Millionen nicht thematisiert. Sein Fazit: "Die Leute haben sich an diese Summen offenbar gewöhnt."

    Woltemade: "Wir Spieler machen die Preise nicht"

    Er habe auch nicht das Gefühl, die Ablöse durch seine Leistungen rechtfertigen zu müssen, so Woltemade: "Wir Spieler machen die Preise nicht. Den Wert eines Spielers bestimmt der Markt. Insofern fühle ich mich nicht verantwortlich für diese Entwicklung."

    Ganz geheuer ist ihm der Bieterwettbewerb auf dem Transfermarkt aber selbst nicht. "Ich komme aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter ist Floristin, mein Vater arbeitet bei einer Krankenversicherung. Manche Ablösesummen, die heute im Fußball gezahlt werden, sind surreal für mich, nicht fassbar", stellte der 1,98-Meter-Hüne klar.

    Generell habe er versucht, sich während des Sommers nicht von dem Hin und Her um seine Zukunft beeinflussen zu lassen, erklärte Woltemade: "Das war verrückt, ja. Ich habe das aber nur am Rande mitbekommen, weil ich keine Geschichten mehr über mich lese."

    Woltemade: "Das geht nicht"

    Der Grund dafür ist ein einfacher. "Während dieses Wechseltheaters war ich drei Wochen im Urlaub, erst am Comer See, dann auf Mallorca", erzählte der Shooting Star: "Ich habe mein Handy ausgestellt, weil das mein Jahresurlaub war und ich den Kopf freibekommen wollte. Das geht nicht, wenn du ständig etwas über dich liest und dich womöglich ärgerst, weil Dinge falsch dargestellt werden."

    In Newcastle hat Woltemade sich inzwischen gut eingefügt. Von 18 Spielen absolvierte er 15 von Beginn an. Dabei erzielte er wettbewerbsübergreifend sieben Tore und bereitete einen Treffer vor. Während es für den Stürmer läuft, ist der Erfolg der Mannschaft noch ausbaufähig – zumindest auf der nationalen Ebene.

    Die Magpies belegen mit 19 Punkten aus 14 Partien nur den zwölften Platz in der Premier League, liegen allerdings in der Champions League mit Rang elf und drei Siegen voll auf Kurs.

    Newcastle United: Die nächsten fünf Spiele

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 16:00 Uhr: Burnley (H) 
    • Mittwoch, 10. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen (A) 
    • Sonntag, 14. Dezember 2025, 15:00 Uhr: Sunderland (A) 
    • Mittwoch, 17. Dezember 2025, 21:15 Uhr: FC Fulham (H) 
    • Samstag, 20. Dezember 2025, 13:30 Uhr: FC Chelsea (H)
