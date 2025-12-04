Nick Woltemade: "Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat"

Er habe auch nicht das Gefühl, die Ablöse durch seine Leistungen rechtfertigen zu müssen, so Woltemade: "Wir Spieler machen die Preise nicht. Den Wert eines Spielers bestimmt der Markt. Insofern fühle ich mich nicht verantwortlich für diese Entwicklung."

Ganz geheuer ist ihm der Bieterwettbewerb auf dem Transfermarkt aber selbst nicht. "Ich komme aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter ist Floristin, mein Vater arbeitet bei einer Krankenversicherung. Manche Ablösesummen, die heute im Fußball gezahlt werden, sind surreal für mich, nicht fassbar", stellte der 1,98-Meter-Hüne klar.

Generell habe er versucht, sich während des Sommers nicht von dem Hin und Her um seine Zukunft beeinflussen zu lassen, erklärte Woltemade: "Das war verrückt, ja. Ich habe das aber nur am Rande mitbekommen, weil ich keine Geschichten mehr über mich lese."