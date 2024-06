Nichtangriffspakt droht: Zwei Teams können sich gegenseitig ins Achtelfinale der EM helfen

Jeweils ein Punkt könnte zwei Teams dabei helfen, die nächste EM-Runde zu erreichen. Kommt es zum abgesprochenen Unentschieden?

Die heikle Gemengelage lässt das Schlimmste befürchten, in Frankfurt droht ein zweites Gijon - und ein Deutscher ist mittendrin: Schiedsrichter Daniel Siebert muss möglicherweise hilflos dabei zusehen, wie sich die Slowakei und Rumänien mit einem "Nichtangriffspakt" auf Kosten der Belgier oder Ukrainer ins Achtelfinale der EM manövrieren. Ein EURO-Novum in Kombination mit dem Modus macht das hässliche Szenario möglich. Mit Argusaugen wird deshalb auf den letzten Spieltag der Gruppe E am Mittwoch (18 Uhr) geblickt.