"Nicht so organisiert wie in der Bundesliga": Vater von Florian Wirtz bleibt trotz enttäuschendem Start beim FC Liverpool "gelassen"

"Wir sehen den Dingen ganz gelassen entgegen und glauben auch, dass Florian (…) diesen Preis (…) rechtfertigen wird", sagte er im ZDF-Fußballmagazin "Bolzplatz" nach dem schwierigen Start seines Sohnes auf der Insel.

Wirtz sucht nach dem Wechsel von Bayer Leverkusen nach England im Sommer noch nach seinem Platz bei den Reds. Nachdem aufgrund seines schwachen Saisonstarts Kritik aufgekommen war, zeigte sich der 22-Jährige beim Sieg in der Champions League gegen Real Madrid (1:0) in dieser Woche deutlich verbessert. Bislang gelangen dem deutschen Nationalspieler in 15 Pflichtspielen für Liverpool drei Torbeteiligungen.