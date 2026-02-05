Nicht nur Victor Boniface: Auch bei Werders teuerstem Deal lag Clemens Fritz bislang falsch

Sein Start bei Werder verlief dabei noch stark: Am dritten Spieltag erzielte er per Traumtor den ersten Treffer beim 4:0 in Gladbach. Gegen St. Pauli und Wolfsburg folgten von ihm jeweils die Siegtore – aber dann setzte der mittlerweile geschasste Trainer Horst Steffen nicht mehr auf den 22 Jahre alten Belgier. Der Auftritt beim 1:1 im Rückspiel gegen die Fohlen war am Wochenende erst der zweite Startelf-Einsatz in den letzten knapp drei Monaten für Mbangula.

Warum der Coach auf einen der großen Hoffnungsträger trotz der anhaltenden sportlichen Krise verzichtete, machte er während seiner Pressekonferenzen deutlich: "Intensität ist immer wieder ein Thema", erklärte Steffen, als er auf die Reservistenrolle Mbangulas angesprochen wurde. "In der Defensive darf er auch mitarbeiten", ergänzte er.

Steffen setzte lange Zeit bei gegnerischem Ballbesitz auf eine Fünferkette, die der Schienenspieler auffüllen musste, um die Abwehr zu stabilisieren – doch die Defensivaufgaben auf seiner Seite waren nicht das, was Mbangula als gelernter Linksaußen gerne übernahm.