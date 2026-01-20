Die Zeichen bei Almugera Kabar stehen weiter klar auf Abschied von Borussia Dortmund. Der Linksverteidiger stand zu Jahresbeginn mehrfach nicht im Spieltagskader, ein Wechsel in der laufenden Wintertransferperiode gilt als sehr wahrscheinlich.
Nicht nur der HSV: Auch Zweitligist wohl heiß auf BVB-Talent Almugera Kabar
- Getty Images
Almugera Kabar will angeblich nicht verliehen werden
Wie die Bild berichtet, ist mit Hertha BSC nun ein weiterer Interessent hinzugekommen. Die Berliner sollen sich mit einer Verpflichtung Kabars beschäftigen, favorisieren demnach jedoch eine Leihe. Genau dieses Modell entspricht allerdings nicht den Vorstellungen des 19-Jährigen, der laut Bericht einen festen Wechsel anstrebt.
- Getty
HSV präsentiert Almugera Kabar angeblich klare Perspektive
Neben Hertha wird Kabar weiterhin intensiv mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Die Ruhr Nachrichten meldeten zuletzt, dass die Gespräche zwischen dem BVB und den Hamburgern deutlich an Fahrt aufgenommen haben. Demnach soll der HSV dem U20-Nationalspieler eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt haben, was den Klub aktuell zum aussichtsreichsten Kandidaten macht.
Ebenfalls lose gehandelt wird der VfL Wolfsburg, während Borussia Dortmund grundsätzlich offen für einen Verkauf ist – allerdings nicht zu einem geringen Preis. Ein Millionenbetrag steht im Raum, alternativ soll auch eine Leihe mit Kaufoption diskutiert werden.
Die Daten von Almugera Kabar bei Borussia Dortmund II in der Saison 25/26:
- Spiele: 10
- Spielminuten: 900
- Tore: 4
- Vorlagen: 1