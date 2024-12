Mit Messi und Neymar glänzte er lange für Barça, doch nun zeigt er sich beim Gegner der Katalanen großzügig.

Atlético Madrid entschied am Samstag das LaLiga-Topspiel beim FC Barcelona in letzter Sekunde mit 2:1 für sich - und wurde vom ehemaligen Barça-Star Luis Suárez für diese Leistung ordentlich belohnt: Er gab den Atléti-Spielern im Anschluss das Essen aus, das sie sich in seinem Restaurant "Chalito" abholen und mit auf die Rückreise nehmen konnten.