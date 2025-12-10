Nicht Lionel Messi, nicht Cristiano Ronaldo: Antoine Griezmann nennt den besten LaLiga-Spieler der Geschichte

Griezmann musste eine ganze Reihe von Fragen beantworten, unter anderem die nach dem stärksten Vollstrecker. Da nannte er Ex-Chelsea-Star Didier Drogba.

Als es um den besten Spieler der Geschichte ging, wählte Griezmann die beiden Dominatoren der vergangenen beiden Dekaden: Lionel Messi (38, Inter Miami), mit dem er einst beim FC Barcelona stürmte, und dessen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (40, Al-Nassr).

Obwohl die beiden Superstars jahrelang in LaLiga Rekord um Rekord knackten, sind sie für den französischen Ex-Nationalspieler nicht das Nonplusultra in Spaniens höchster Spielklasse. Nach dem besten Spieler dort überhaupt gefragt, nannte Griezmann Johan Cruyff.