Für Weltmeister Antoine Griezmann ist Johan Cruyff der beste LaLiga-Spieler der Geschichte. Das verriet der Starstürmer von Atletico Madrid in einer Schnellfragerunde bei ESPN.
Nicht Lionel Messi, nicht Cristiano Ronaldo: Antoine Griezmann nennt den besten LaLiga-Spieler der Geschichte
Griezmann musste eine ganze Reihe von Fragen beantworten, unter anderem die nach dem stärksten Vollstrecker. Da nannte er Ex-Chelsea-Star Didier Drogba.
Als es um den besten Spieler der Geschichte ging, wählte Griezmann die beiden Dominatoren der vergangenen beiden Dekaden: Lionel Messi (38, Inter Miami), mit dem er einst beim FC Barcelona stürmte, und dessen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo (40, Al-Nassr).
Obwohl die beiden Superstars jahrelang in LaLiga Rekord um Rekord knackten, sind sie für den französischen Ex-Nationalspieler nicht das Nonplusultra in Spaniens höchster Spielklasse. Nach dem besten Spieler dort überhaupt gefragt, nannte Griezmann Johan Cruyff.
Johan Cruyff wurde beim FC Barcelona zur Legende
Der 2016 verstorbene Niederländer spielte während seiner ruhmreichen Laufbahn von 1973 bis 1978 für den FC Barcelona und wurde dort zur Legende. Er gewann in jener Zeit zweimal den Ballon d'Or und führte Barca zu Triumphen in der Meisterschaft und der Copa del Rey. Er absolvierte 227 Partien, in denen er 85 Tore erzielte.
Später arbeitete Cruyff acht Jahre lang erfolgreich als Cheftrainer bei den Blaugrana. 2010 wurde er zum Ehrenpräsidenten des Klubs ernannt.
Antoine Griezmanns Antworten:
- Bester Vollstrecker: Didier Drogba
- Bester Spielmacher: Andres Iniesta
- Bester Verteidiger: Marcel Desailly
- Bester Torhüter: Gianluigi Buffon
- Bester Dribbler: Ronaldinho
- Größte Aura: Zinedine Zidane
- Bester Spieler der Geschichte: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo
- Bester Spieler der Geschichte in LaLiga: Jonan Cruyff