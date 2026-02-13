"Nicht gegen diese Wand gelaufen": Bayern Münchens Coach Vincent Kompany muss nach Beinahe-Crash mit Michael Olise lachen

Während Coach Kompany vor der Partie gegen die Sachsen (2:0) noch ein Interview am Spielfeldrand gab, wärmte sich Flügelspieler Michael Olise mit dem Rest der Bayern-Mannschaft auf. Dabei schlug der Franzose einen Ball hoch in die Luft - und kam beim Versuch, diesen wieder zu kontrollieren, Kompany gefährlich nahe. Er bremste im letzten Moment und amüsierte sich hinterher über sein Fast-Malheur. Lachend erzählt er sofort dem Staff von seiner Aktion. Kompany selbst hatte die Szene nicht mitbekommen - bis er am Freitag darauf angesprochen wurde.

"Das ist gefährlich", lachte Kompany. "Es ist besser für ihn, dass er nicht gegen diese Wand gelaufen ist", ergänzte der Bayern-Coach.