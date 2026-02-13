Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat während der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen eine Szene kommentiert, die sich vor dem Pokal-Duell mit RB Leipzig am Mittwoch ereignet und im Internet für Lacher gesorgt hat.
"Nicht gegen diese Wand gelaufen": Bayern Münchens Coach Vincent Kompany muss nach Beinahe-Crash mit Michael Olise lachen
- IMAGO / Philippe Ruiz
Bayern-Trainer Vincent Kompany: "Das ist gefährlich"
Während Coach Kompany vor der Partie gegen die Sachsen (2:0) noch ein Interview am Spielfeldrand gab, wärmte sich Flügelspieler Michael Olise mit dem Rest der Bayern-Mannschaft auf. Dabei schlug der Franzose einen Ball hoch in die Luft - und kam beim Versuch, diesen wieder zu kontrollieren, Kompany gefährlich nahe. Er bremste im letzten Moment und amüsierte sich hinterher über sein Fast-Malheur. Lachend erzählt er sofort dem Staff von seiner Aktion. Kompany selbst hatte die Szene nicht mitbekommen - bis er am Freitag darauf angesprochen wurde.
"Das ist gefährlich", lachte Kompany. "Es ist besser für ihn, dass er nicht gegen diese Wand gelaufen ist", ergänzte der Bayern-Coach.
- Getty Images Sport
Michael Olise spielt auch in seiner zweiten Bayern-Saison überragend
Diese Szene kann sich am Samstag nicht wiederholen, denn Michael Olise sah am vergangenen Wochenende beim 5:1 gegen Hoffenheim seine fünfte Gelbe Karte der laufenden Bundesliga-Saison, sodass er in Bremen gesperrt fehlt.
"Er war natürlich überragend in dieser Saison", sagte Kompany über den Rechtsaußen. "Hauptsache, er ist nicht verletzt. Dass er gesperrt ist, kann immer mal sein", ergänzte er. Dass Olise für ihn einer der Schlüsselspieler in seiner Mannschaft ist, machte Kompany unmissverständlich klar: "Michael ist immer fit, Michael spielt oft und sehr gut - und deswegen ist seine Position ganz selten frei."
In der laufenden Saison steht Olise nach 34 Pflichtspielen in allen Wettbewerben bei überragenden 13 Toren und 25 Vorlagen für den deutschen Rekordmeister.
Die Klubs von Michael Olise:
- 2009: Arsenal
- 2009 - 2016: Chelsea
- 2016 - 2017: Manchester City
- 2017 - 2021: Reading
- 2021 - 2024: Crystal Palace
- seit 2024: FC Bayern München