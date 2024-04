"Nicht einmal ich würde so etwas tun": Bad Boy der Premier League verhöhnt Star von Manchester United nach peinlichem Jubel

Nach seinem umstrittenen Jubel gegen Coventry wurde Manchester Uniteds Antony von Neal Maupay verspottet.

Nach seinem peinlichen Jubel nach dem FA-Cup-Sieg von Manchester United gegen Coventry wurde Antony von Neal Maupay aufs Übelste verspottet.

Offensivspieler Antony von Manchester United ist nach seiner kontroversen Jubelpose im Anschluss an das siegreiche Elfmeterschießen im FA-Cup-Halbfinale gegen Zweitligist Coventry City ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Nachdem Rasmus Höjlund den entscheidenden Elfmeter für die Red Devils verwandelt hatte, wandte sich der Brasilianer den Spielern von Coventry und hielt sich demonstrativ die Ohren zu. Dieses Verhalten - Manchester hatte in der Partie bereits mit 3:0 geführt, dann aber noch den Ausgleich kassiert und war bei einer Abseitsentscheidung in der Nachspielzeit der Verlängerung im Glück - wurde allgemein verurteilt.