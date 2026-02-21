Nicht die richtigen Spieler? Nuri Sahin zieht schonungslose Bilanz nach seinem Aus beim BVB
"Wir hatten einige gute Spiele. Aber vielleicht war der Wandel, den ich mir vorgestellt hatte, zu schnell", sagte Sahin im Gespräch mit Sky Sports: "Wir wollten Dinge umsetzen, aber hatten wir die richtigen Spieler dafür? Ich hätte Schritt für Schritt vorgehen sollen, aber ich dachte, ich könnte schneller vorankommen. Natürlich habe ich einen Fehler gemacht."
Die Entlassung traf ihn schließlich hart: "Da ich eine besondere Verbindung zu Borussia hatte, war dieser erste Moment herzzerreißend." Dennoch versuchte der 37-Jährige, die positiven Aspekte daraus zu ziehen: "Es gibt dieses Sprichwort, dass man erst dann ein guter Trainer wird, wenn man einmal gefeuert wurde." Er sei danach in sich gegangen und habe Selbstkritik geübt.
"Mich mit den besten Trainern der Welt zu messen, war eine großartige Erfahrung", sagte er: "Als ich Dortmund verließ, wusste ich, dass ich in meinem nächsten Job besser sein würde." Ein Grund für sein Scheitern sei gewesen, dass er zu viele Kompromisse eingegangen sei. "Es war zum Beispiel nicht wirklich möglich, mit dem Torwart aus der Abwehr heraus zu spielen", erklärte er seine Ansicht: "Aber ich möchte mutiger sein, als ich es in Dortmund war. Das ist eine Lektion, die ich gelernt habe. Ich möchte mich mehr für diese Idee engagieren."
Sahin: "Hätte mir gewünscht, dass es anders gelaufen wäre"
Eine hohe Abwehrlinie sei jetzt ebenfalls unverhandelbar für ihn. Eine Inspiration sei dementsprechend Barcelonas Coach Hansi Flick. Aber auch Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (FC Arsenal) und Cesc Fabregas (Como 1907) seien Trainer, deren Arbeit er intensiv verfolge. Sahin ist seit September für Besaksehir tätig und kommt in der türkischen Liga derzeit auf neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen in 19 Spielen.
"Ich hätte mir gewünscht, dass es in Dortmund anders gelaufen wäre, aber ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass ich wieder auf die Beine kommen würde", blickte Sahin zurück und nach vorn: "Wichtig war, nicht nur einem großen Namen hinterherzulaufen."