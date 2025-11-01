Nicht CR7! Wayne Rooney überrascht mit Wahl seines besten Mitspielers bei Manchester United

Die Partnerschaft zwischen Rooney und Tevez, der per Leihe von West Ham United kam, war zwar nur von kurzer Dauer, aber dennoch unvergesslich. Beide Spieler brachten eine ähnliche Intensität mit, die den Angriff von Manchester United einzigartig gefährlich machte. Ihre Aggressivität, Energie und Fähigkeit, ständig die Rollen zu tauschen, verwirrte die Verteidiger, während Ronaldos Präsenz eine weitere Dimension hinzufügte.

Im Rückblick auf seine Zeit als Mittelstürmer unter Ferguson gab Rooney außerdem zu, dass er diese Rolle trotz seiner Torjägerqualitäten manchmal weniger angenehm fand. "Ich habe zwei Saisons als Neuner gespielt und in beiden 34 Tore erzielt, aber ich langweilte mich", erklärte er. "Ich mochte es, Fußball zu spielen und am Spiel beteiligt zu sein. Ich schoss Tore und wir gewannen Spiele, aber ich wollte mich einbringen."