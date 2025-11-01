Wayne Rooney hat auf die Frage, wer bei Manchester United sein Lieblingspartner in der Offensive war, etwas überraschend nicht Cristiano Ronaldo genannt. Stattdessen fiel seine Wahl auf Carlos Tevez.
Nicht CR7! Wayne Rooney überrascht mit Wahl seines besten Mitspielers bei Manchester United
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
In der BBC Sport-Sendung "The Wayne Rooney Show" sagte die United-Legende, dass er das Zusammenspiel mit Tevez "wirklich genossen" habe. Rooney weiter: "Ich habe es genossen, mit allen zu spielen, aber bei Carlos gab es eine große Sache in den Zeitungen, als wir ihn unter Vertrag nahmen, dass wir beide zu ähnlich seien und nicht zusammen spielen könnten. Ich glaube, wir beide dachten uns: 'Okay, wir werden es euch zeigen und so'. Wir waren aggressiv und haben hart gearbeitet und auch gekämpft, sind auch mal aneinandergeraten."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Rooney und Tevez führten zwischen 2007 und 2009 den Angriff von United an und bildeten zusammen mit Ronaldo ein gefürchtetes Trio, das zwei Meisterschaften und den Champions-League-Titel im Jahr 2008 einfuhr. Die beiden erzielten in dieser Zeit zusammen 47 Tore und verkörperten Sir Alex Fergusons Philosophie von Intensität und Variabilität im Angriff. Ronaldo ging ebenfalls 2009 und wechselte für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro zu Real Madrid. In sechs Jahren erzielte der Portugiese 118 Tore in 292 Einsätzen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Die Partnerschaft zwischen Rooney und Tevez, der per Leihe von West Ham United kam, war zwar nur von kurzer Dauer, aber dennoch unvergesslich. Beide Spieler brachten eine ähnliche Intensität mit, die den Angriff von Manchester United einzigartig gefährlich machte. Ihre Aggressivität, Energie und Fähigkeit, ständig die Rollen zu tauschen, verwirrte die Verteidiger, während Ronaldos Präsenz eine weitere Dimension hinzufügte.
Im Rückblick auf seine Zeit als Mittelstürmer unter Ferguson gab Rooney außerdem zu, dass er diese Rolle trotz seiner Torjägerqualitäten manchmal weniger angenehm fand. "Ich habe zwei Saisons als Neuner gespielt und in beiden 34 Tore erzielt, aber ich langweilte mich", erklärte er. "Ich mochte es, Fußball zu spielen und am Spiel beteiligt zu sein. Ich schoss Tore und wir gewannen Spiele, aber ich wollte mich einbringen."
- Getty Images Sport
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Während Rooney und Ronaldo zu Vereinsikonen der Red Devils aufstiegen, verlief die Karriere von Tevez etwas anders. Nach Ablauf des zweijährigen Leihgeschäfts wechselte er ausgerechnet zu Stadtrivale Manchester City. Es folgten Stationen bei Juventus Turin, Boca Juniors und Shanghai Shenhua in China, ehe er 2022 seine Karriere beendete.
Inzwischen ist Tevez in seinem Heimatland Argentinien Trainer bei Erstligist CA Talleres.