Max Dowman leistet beim Test gegen die Magpies mit einem bemerkenswerten Dribbling die Vorarbeit zum entscheidenden Elfer. Sein Trainer ist happy.

Der FC Arsenal bereitet sich in Asien auf die kommende Saison vor. Beim Sieg gegen Premier-League-Konkurrent Newcastle United am Samstag spielte sich Youngster Max Dowman ins Rampenlicht und hatte großen Anteil am Sieg. Das Besondere: Der Bursche ist erst 15 Jahre alt.