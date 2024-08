Was kostet es, die NFL in Deutschland live zu schauen?

Muss man etwas bezahlen, um NFL-Spiele in Deutschland live schauen zu können? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Wer in Deutschland die Spiele der NFL live schauen will, dem bieten sich dafür gleich mehrere Möglichkeiten.

Eine davon ist sogar kostenlos, für andere muss man etwas bezahlen. GOAL verschafft Euch in diesem Artikel einen Überblick darüber, was es kostet, in Deutschland die NFL live zu schauen.