Neymars Albtraum-Rückkehr zum FC Santos: Das bittere Urteil eines Ex-Trainers bewahrheitet sich

Neymar steht vor einer ungewissen Zukunft, nachdem er es nicht geschafft hat, seine Karriere bei Santos neu anzukurbeln.

"Es fühlt sich an, als würde ich in der Zeit zurückreisen", sagte Neymar, als er Ende Januar seine Rückkehr zu Santos bestätigte. "Es ist fast zwölf Jahre her, seit ich den berühmtesten Verein der Welt verlassen habe, und es kommt mir vor wie gestern. Meine Gefühle für den Verein und die Fans haben sich nie geändert."

Der ehemalige Star von Barcelona und Paris Saint-Germain fügte hinzu: "Jetzt muss ich wieder spielen. Und nur ein Verein wie Santos kann mir die Liebe geben, die ich brauche, um mich auf die Herausforderungen der nächsten Jahre vorzubereiten." Das waren herzliche Worte, aber die Wahrheit ist: Neymar hatte nach der einvernehmlichen Auflösung seines Vertrags bei Al-Hilal keine andere Option.

Verletzungen überschatteten das Ende von Neymars Zeit bei PSG und die körperliche Verfassung des Brasilianers verschlechterte sich in Saudi-Arabien weiter, wo er in eineinhalb Spielzeiten nur sieben Einsätze für Al-Hilal absolvierte. Santos warf Neymar in seiner tiefsten Krise eine Rettungsleine zu und gab ihm eine letzte Chance, seinen Kritikern zu zeigen, dass er auf höchstem Niveau noch etwas zu bieten hat.

Natürlich wurde in Vila Belmiro der rote Teppich ausgerollt und Tausende von Fans kamen, um ihren "Prinzen" bei einer pompösen Zeremonie mit lokalen Sängern und einem extravaganten Feuerwerk willkommen zu heißen. Neymar wurde auch Pelés legendäre Rückennummer 10 überreicht, was er als "Ehre" bezeichnete, bevor er der Menge sagte: "Ich bin sehr glücklich. Wir haben hier großartige Momente erlebt. Es kann noch viel kommen. Mir wird es nicht an Mut mangeln."

Er hat letzteres Vorhaben sicherlich eingehalten, aber in Wahrheit war Neymar in dieser Saison noch nicht lange genug auf dem Platz, um einen bedeutenden Einfluss bei Santos zu haben. Die Zeit zurückzudrehen hat sich für den 33-Jährigen als unmögliches Unterfangen erwiesen - und es ist unklar, wie es weitergeht, wenn er demnächst vertragslos sein könnte.