Newcastle hat entschlossen gehandelt, um die zunehmenden Spekulationen über die Zukunft seines Star-Mittelfeldspielers zu beenden. Trotz einer Flut von Transfergerüchten, die darauf hindeuten, dass der Italiener diesen Sommer einen hochkarätigen Wechsel anstrebt, hat der Verein die Darstellung, er sei ein „Verkaufsverein”, der anfällig für räuberische Manöver von Premier-League-Rivalen sei, entschieden zurückgewiesen. Gerüchte, wonach die Magpies einen Preis von 100 Millionen Pfund für den Spieler festgelegt hätten, wurden als unzutreffend zurückgewiesen, berichtet INews. Führende Persönlichkeiten im St. James' Park betonen sowohl öffentlich als auch privat, dass er einfach nicht zum Verkauf steht.

Der Verein befindet sich derzeit in einer schwierigen Übergangsphase, bleibt aber seinem Engagement für den 25-Jährigen treu. Die Führungsriege von Newcastle sieht Tonali als Eckpfeiler ihrer langfristigen Vision und ist nicht bereit, Angebote zu prüfen, unabhängig von der Höhe der angebotenen Summen. Diese harte Haltung wird als entscheidender Test für die Autorität des Vereins angesehen, insbesondere da dieser versucht, die jüngsten Fehlgriffe bei der Spielerverpflichtung hinter sich zu lassen und sich als konstante Kraft an der Spitze des englischen Fußballs zu etablieren.