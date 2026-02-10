Getty Images Sport
Newcastles Haltung zu Sandro Tonali wird bekannt, während Gerüchte über einen 100-Millionen-Pfund-Transfer zu Man Utd im Sommer kursieren.
Newcastles entschiedene Haltung „nicht zu verkaufen“
Newcastle hat entschlossen gehandelt, um die zunehmenden Spekulationen über die Zukunft seines Star-Mittelfeldspielers zu beenden. Trotz einer Flut von Transfergerüchten, die darauf hindeuten, dass der Italiener diesen Sommer einen hochkarätigen Wechsel anstrebt, hat der Verein die Darstellung, er sei ein „Verkaufsverein”, der anfällig für räuberische Manöver von Premier-League-Rivalen sei, entschieden zurückgewiesen. Gerüchte, wonach die Magpies einen Preis von 100 Millionen Pfund für den Spieler festgelegt hätten, wurden als unzutreffend zurückgewiesen, berichtet INews. Führende Persönlichkeiten im St. James' Park betonen sowohl öffentlich als auch privat, dass er einfach nicht zum Verkauf steht.
Der Verein befindet sich derzeit in einer schwierigen Übergangsphase, bleibt aber seinem Engagement für den 25-Jährigen treu. Die Führungsriege von Newcastle sieht Tonali als Eckpfeiler ihrer langfristigen Vision und ist nicht bereit, Angebote zu prüfen, unabhängig von der Höhe der angebotenen Summen. Diese harte Haltung wird als entscheidender Test für die Autorität des Vereins angesehen, insbesondere da dieser versucht, die jüngsten Fehlgriffe bei der Spielerverpflichtung hinter sich zu lassen und sich als konstante Kraft an der Spitze des englischen Fußballs zu etablieren.
- AFP
Manchester United und Chelsea in höchster Alarmbereitschaft
Während Newcastle weiterhin trotzig bleibt, scheinen sich ihre Rivalen auf einen möglichen Kampf im Sommer vorzubereiten. Manchester United hat Tonali Berichten zufolge auf eine „lange Liste“ potenzieller Ersatzspieler für den Veteranen Casemiro gesetzt. Unterdessen soll Chelsea „Ermutigung“ hinsichtlich eines möglichen Wechsels des italienischen Nationalspielers erhalten haben. Für den Londoner Klub gilt Tonali als hochwertige Alternative zu anderen Zielen, wie beispielsweise AZ-Sensation Kees Smit, der zufällig auch auf dem Radar von Newcastle steht.
Die Magpies sind sich des „Isak-Faktors” bewusst, der diese Verhandlungen überschattet. Die Unfähigkeit des Vereins, Stürmerstar Isak im vergangenen Sommer zum Bleiben zu bewegen, war ein schwerer Schlag, der die Vereinsführung in Bezug auf die Mannschaftsaufstellung in die Defensive drängte. Der Verein ist entschlossen, dafür zu sorgen, dass Tonali nicht denselben Weg einschlägt. Das Aufkommen dieser Transfergerüchte, die mit der Behauptung am Stichtag begannen, er sei Arsenal angeboten worden – eine Behauptung, die von den Verantwortlichen des Vereins als „völlig aus der Luft gegriffen” bezeichnet wurde –, deutet darauf hin, dass rivalisierende Vereine glauben, Newcastle könnte gezwungen sein, zu verkaufen, um die Finanzvorschriften zu erfüllen.
Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und Gewinn-Insights mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Tonalis Loyalität gegenüber den Magpies
Einer der wichtigsten Faktoren, die für Newcastle sprechen, ist die Haltung des Spielers selbst. Tonali soll dem Verein kürzlich versichert haben, dass er sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentriere, glücklich sei und keine Wechselabsichten habe. Ein Großteil dieser Loyalität rührt von der unerschütterlichen Unterstützung her, die er während seiner zehnmonatigen weltweiten Spielsperre vom Verein und den Fans erhalten hat. Tonali ist offenbar zutiefst dankbar dafür, dass der Verein ihn in der schwierigsten Phase seiner Karriere unterstützt hat, auch wenn sich einige der Verantwortlichen, die ihn ursprünglich unterstützt haben, inzwischen geändert haben.
Darüber hinaus ist Newcastle durch die Vertragslage gut abgesichert. Der Mittelfeldspieler ist an einen langfristigen Vertrag gebunden, der während seiner Sperre verlängert wurde, sodass der Verein die vollständige Kontrolle über seine Zukunft hat. Selbst wenn sich Tonalis persönliche Haltung ändern sollte, stehen die Magpies nicht unter unmittelbarem Druck, einen Spieler zu verkaufen, der als wesentlich für ihre taktische Identität angesehen wird. Vorerst scheint Tonali zufrieden damit zu sein, das Herzstück des Mittelfelds von Newcastle zu bleiben, während der Verein versucht, zu der Form zurückzufinden, die ihn in die Champions League geführt hat.
- Getty Images Sport
Schutz des Newcastle-Projekts
Der Kampf um den Verbleib von Tonali ist Teil eines größeren Kampfes um den Erhalt des Newcastle-Projekts im Jahr 2026. Nicht nur die Zukunft des Italieners steht auf dem Prüfstand, sondern der Verein hat auch mit stockenden Vertragsverhandlungen mit Tino Livramento und dem anhaltenden Interesse der europäischen Elite an Anthony Gordon zu kämpfen. Damit Newcastle als Projekt, das um große Titel mitspielen kann, ernst genommen wird, ist es nach Ansicht des Vereins absolut entscheidend, seine besten Talente zu halten.
Zu der Unsicherheit trägt auch die prekäre Lage von Trainer Eddie Howe bei. Nach einer enttäuschenden Niederlage gegen Brentford gab Howe zu, dass er den Verein „verlassen“ würde, wenn er sich nicht mehr als der richtige Mann für die weitere Führung des Vereins sähe. Die Eigentümer stehen derzeit hinter Howe, aber die Stimmung in Tyneside bleibt angespannt. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit in der Führungsetage und des Umbruchs im Kader wird der Verbleib eines Spielers vom Kaliber eines Tonali sowohl für die Spieler als auch für die Fans als wichtige „Stütze” angesehen, während sie sich einem entscheidenden Sommertransferfenster nähern.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung