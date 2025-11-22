Newcastle United schockt Manchester City - obwohl Nick Woltemade drei Großchancen auslässt

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verlor einen wilden Schlagabtausch im St. James' Park mit 1:2 (0:0) und verpatzte damit die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

DFB-Star Woltemade ließ gleich drei gute Chancen liegen, ehe Harvey Barnes den Bann in dem offenen Duell mit hochkarätigen Abschlüssen auf beiden Seiten brach (63.). City reagierte und kam schnell zum Ausgleich durch Ruben Dias (68.), doch Barnes traf per Abstauber ein weiteres Mal (70.). Der Treffer zum 2:1 hatte aufgrund einer möglichen Abseitsposition aber eine minutenlange VAR-Überprüfung zur Folge. Bei den Magpies überzeugte Nationalspieler Malick Thiaw in der Innenverteidigung.