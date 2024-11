Jude Bellingham hat keinen guten Start in die Saison hingelegt und ist weiterhin torlos. Emmanuel Petit glaubt zu wissen, was der Grund dafür ist.

Artikel geht weiter unten

Artikel geht weiter unten

Artikel geht weiter unt

In der vergangenen Spielzeit war Jude Bellingham das Maß aller Dinge bei Real Madrid, in der laufenden Spielzeit kam der Engländer aber noch nicht in die Gänge und wartet weiterhin auf seinen ersten Treffer. Ex-Barcelona-Profi Emmanuel Petit äußert einen Verdacht und liefert Lösungsvorschläge.