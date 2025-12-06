Neun Siege in den letzten zehn Spielen! Die Mannschaft der Stunde in der Premier League besiegt auch Arsenal

Eberechi Eze traf zunächst für Arsenal (22.), doch das Tor wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Der Belgier Trossard ersetzte den Neuzugang zur Pause - und traf nach nur sieben Minuten für die Londoner und gegen das Team des ehemaligen Arsenal-Teammanagers Unai Emery. Als die Nachspielzeit fast abgelaufen war, schlug Buendia zu. Der Tabellenführer hatte in der Liga bislang nur Ende August bei Meister FC Liverpool verloren.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz fehlte Arsenal erneut. Unter der Woche hatte Teammanager Mikel Arteta mitgeteilt, dass die Rückkehr des Offensivspielers noch "eine Frage von Wochen" sei. Havertz hatte sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen.