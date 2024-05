Im letzten Heimspiel der laufenden Spielzeit am Sonntag wird der FC Bayern erstmals sein neues Trikot für nächste Saison tragen.

Der FC Bayern München hat am Montag sein neues Trikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Unter dem Slogan "Auf geht's Ihr Roten - die Magie von Triple-Red!" präsentierte der deutsche Rekordmeister sein neues Jersey, das "erstmals in der Vereinshistorie" in drei verschiedenen Rottönen daher kommt.