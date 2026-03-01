Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps am 2. Spieltag der neuen MLS-Saison mit einem Doppelpack zu einem deutlichen 3:0-Sieg gegen den kanadischen Rivalen Toronto FC geführt.
Neuer Rekord für Thomas Müller! Vancouver Whitecaps schlagen dank Doppelpack der überragenden Bayern-Ikone ihren großen Rivalen
Thomas Müller trifft gegen Toronto doppelt für Vancouver
Müller führte sein Team als Kapitän auf den Platz und brachte Vancouver in der 25. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter in Führung. Zwölf Minuten später positionierte sich Müller nach einer verlängerten Ecke goldrichtig und setzte den Ball mit links aus kurzer Distanz in die Maschen. Das BC Place Stadium in Vancouver brachte die Bayern-Ikone damit zur Ekstase, schließlich sind Partien gegen Toronto für die Whitecaps etwas ganz Besonderes.
"Es ist wirklich speziell, ein kanadisches Kräftemessen", jubelte Mittelfeldspieler Jeevan Badwal über den Sieg. "Das bedeutet mir und den anderen Spielern sehr viel."
Thomas Müller stellt neuen Vereinsrekord auf
Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte Stürmer Brian White mit Vancouvers drittem Treffer dann schon alles klar. Müller, der in der 71. Minute ausgewechselt wurde, stellte mit seinem Doppelpack derweil einen neuen Vereinsrekord auf. Mit nun insgesamt elf Toren ist der 36-Jährige in der MLS-Geschichte der Whitecaps der Spieler mit den meisten Treffern in seinen ersten 17 Einsätzen für den Verein.
"Er leistet einen ähnlichen Beitrag wie schon letztes Jahr", schwärmte Torjäger White von Müller, der im vergangenen Sommer nach seinem Abschied vom FC Bayern nach Vancouver gewechselt war. "Er hat auf dem allerhöchsten Level alles erlebt und die größten Dinge erreicht, die man in diesem Sport erreichen kann. Daher lernen wir alle von ihm. Er geht auf dem Platz und auch abseits davon so gut voran, wir alle saugen alles auf und folgen ihm."
Thomas Müller und die Whitecaps: Klappt es dieses Jahr mit dem MLS-Titel?
Mit Müller hatten die Whitecaps in der vergangenen Saison das MLS-Finale erreicht und verpassten den Titel nur knapp, unterlagen Anfang Dezember im Endspiel Inter Miami um Superstar Lionel Messi.
Dieses Jahr will man bestenfalls nun auch den letzten Schritt gehen und der Start ist schon mal geglückt. Vor dem besonderen Erfolg über Toronto hatten die Whitecaps zum Auftakt 1:0 gegen Real Salt Lake City gewonnen und stehen damit bei der vollen Punkteausbeute.
Müller fühlt sich in Kanada derweil sehr wohl, der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers läuft noch bis Ende des Jahres. Die nächste Aufgabe wartet nun am nächsten Samstag, wenn Vancouver in der MLS bei Portland Timbers zu Gast ist.
Timo Werner liefert bei MLS-Debüt als Joker einen Assist
Derweil hatte in der MLS dieses Wochenende auch ein anderer Deutscher Grund zum feiern: Timo Werner, kürzlich von RB Leipzig zu San Jose Earthquakes gewechselt, legte ein starkes Debüt in der nordamerikanischen Profiliga hin. Im Heimspiel gegen Atlanta United nach gut einer Stunde eingewechselt, bereitete der Stürmer in der 79. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand durch Ousseni Bouda vor.
"Es war ein besonderes Gefühl, weil ich in den letzten Wochen oder Monaten nicht die Liebe erfahren habe. Alle Menschen hier haben mir diese Liebe gegeben, und das hat sich richtig gut angefühlt", frohlockte Werner nach seiner MLS-Premiere. Der 29-Jährige weiter: "Ich glaube, jeder konnte sehen, wie sehr sich die Leute darauf gefreut haben, mich spielen zu sehen. Und das bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass es absolut die richtige Entscheidung war, hierherzukommen."
Werner hat in San Jose einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Seinen nächsten Auftritt könnte er kommenden Samstag haben, wenn sein neuer Verein am 3. Spieltag der MLS bei Philadelphia Union zu Gast ist.
Thomas Müller in der MLS: Seine bisherigen Zahlen für Vancouver
- Einsätze: 17
- Tore: 11
- Assists: 4