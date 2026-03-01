Neuer Rekord für Thomas Müller! Vancouver Whitecaps schlagen dank Doppelpack der überragenden Bayern-Ikone ihren großen Rivalen

Derweil hatte in der MLS dieses Wochenende auch ein anderer Deutscher Grund zum feiern: Timo Werner, kürzlich von RB Leipzig zu San Jose Earthquakes gewechselt, legte ein starkes Debüt in der nordamerikanischen Profiliga hin. Im Heimspiel gegen Atlanta United nach gut einer Stunde eingewechselt, bereitete der Stürmer in der 79. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand durch Ousseni Bouda vor.

"Es war ein besonderes Gefühl, weil ich in den letzten Wochen oder Monaten nicht die Liebe erfahren habe. Alle Menschen hier haben mir diese Liebe gegeben, und das hat sich richtig gut angefühlt", frohlockte Werner nach seiner MLS-Premiere. Der 29-Jährige weiter: "Ich glaube, jeder konnte sehen, wie sehr sich die Leute darauf gefreut haben, mich spielen zu sehen. Und das bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass es absolut die richtige Entscheidung war, hierherzukommen."

Werner hat in San Jose einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Seinen nächsten Auftritt könnte er kommenden Samstag haben, wenn sein neuer Verein am 3. Spieltag der MLS bei Philadelphia Union zu Gast ist.