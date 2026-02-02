Der FC Bayern und die Berater von Dayot Upamecano liegen nach wie vor in den Verhandlungen über Kreuz. Besonders eine Sache soll den Vertragspoker in die Länge ziehen.
Neuer Ärger im Poker um Dayot Upamecano? Eine Forderung soll für den FC Bayern "inakzeptabel" sein
FC Bayern will einen "Worst Case" bei Upamecano vermeiden
Wie die Bild berichtet, bestehe die Upamecano-Seite auf die Auszahlung des Handgelds bei einer Vertragsunterschrift in Höhe von 20 Millionen Euro. Dies sei für die Verantwortlichen des Rekordmeisters aber aufgrund der dann im neuen Vertrag angeblich verankerten Ausstiegsklausel "inakzeptabel".
Demnach sehe man bei Bayern den "Worst Case", dass Upamecano und seine Berater das gesamte Handgeld kassieren und der Innenverteidiger den Klub dann nach nur einem Jahr für 65 Millionen Euro doch verlässt. Laut Bild plädierten die FCB-Bosse daher dafür, die Handgeldzahlung an den Franzosen gestückelt auszuzahlen, abhängig von der Vertragslaufzeit und dem tatsächlichen Verbleib.
Das soll jedoch bei den Beratern Upamecanos auf wenig Gegenliebe stoßen und die Fronten zwischen Spieler- und Vereinsseite verhärtet haben.
- IMAGO / Sven Simon
"Ich bin entsetzt!" Hoeneß schießt gegen Upamecano-Berater
Der Vertragspoker des 27-Jährigen, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft, zieht sich nun schon seit Monaten. Die sportliche Führung um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund erhöhte zuletzt auch verbal den Druck, zeitnah eine Entscheidung haben zu wollen. Sogar von einem Ultimatum bis zum 1. Februar war medial die Rede, die Frist - sollte es sie gegeben haben - ist mittlerweile verstrichen.
Auch vom Tegernsee gab es nun deutliche Töne Richtung der Berater von Upamecano. "Über dieses Verhalten", schimpfte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Sonntag im kicker, "bin ich entsetzt".
- Getty Images Sport
FC Bayern: Kommt Schlotterbeck vom BVB, wenn Upamecano geht?
Er wisse, erläuterte der Klub-Patron weiter, dass sich Upamecano "und seine Familie in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen." Gleichzeitig betonte Hoeneß aber, dass er sich "wahnsinnig freuen" würde, wenn Dayot Upamecano sich für einen Verbleib beim FC Bayern entscheiden würde".
Über die Länge des Vertrags und auch eine Gehaltserhöhung sollen die Bayern mit Upamecanos Agenten schon eine Einigung erzielt haben. Die Münchner gingen dabei dem Vernehmen nach an ihre absolute Schmerzgrenze: Inklusive Boni sollen es 20 Millionen Euro Jahresgehalt für Upamecano sein.
"Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", sagte Eberl zuletzt. Bei einer Absage könnten sich die Münchner um Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund bemühen. Der 26-jährige Nationalspieler zögert seinerseits mit einer Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags beim BVB, der Rekordmeister gilt als einer von vielen Interessenten.
Häufig gestellte Fragen
Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung.
Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.
Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier.
Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß.
Er wiegt 90 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.
Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.
Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg.
Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.
Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.
Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.
Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.
Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.
Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.
Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.
Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.
Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.
Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.