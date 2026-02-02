Neuer Ärger im Poker um Dayot Upamecano? Eine Forderung soll für den FC Bayern "inakzeptabel" sein

Wie die Bild berichtet, bestehe die Upamecano-Seite auf die Auszahlung des Handgelds bei einer Vertragsunterschrift in Höhe von 20 Millionen Euro. Dies sei für die Verantwortlichen des Rekordmeisters aber aufgrund der dann im neuen Vertrag angeblich verankerten Ausstiegsklausel "inakzeptabel".

Demnach sehe man bei Bayern den "Worst Case", dass Upamecano und seine Berater das gesamte Handgeld kassieren und der Innenverteidiger den Klub dann nach nur einem Jahr für 65 Millionen Euro doch verlässt. Laut Bild plädierten die FCB-Bosse daher dafür, die Handgeldzahlung an den Franzosen gestückelt auszuzahlen, abhängig von der Vertragslaufzeit und dem tatsächlichen Verbleib.

Das soll jedoch bei den Beratern Upamecanos auf wenig Gegenliebe stoßen und die Fronten zwischen Spieler- und Vereinsseite verhärtet haben.