Neue Verletzung oder "Vorsichtsmaßnahme"? Manuel Neuer bereitet dem FC Bayern erneut Sorgen

Gleiches bestätigten auch Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl nach der Partie. Neuer haben "ein bisschen was an der Wade" gespürt, sagte Kompany. Eberl wollte ebenfalls "nichts dramatisches" vermelden: "Wir werden sehen. Dafür haben wir gute Torhüter dahinter."

Neuer wurde durch Jonas Urbig ersetzt, der in der laufenden Saison nun schon zu seinem achten Einsatz kommt. Der 39-jährige Neuer hatte in jüngster Vergangenheit immer wieder mit muskulären Problemen und Verletzungen zu kämpfen.

Im Jahr 2025 erlitt er zwei Muskelfaserrisse. Besonders die Wadenverletzung im März 2025, die er sich bei einem Torjubel im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen hatte, stellte sich als langwierig heraus. Zehn Spiele und fast zwei Monate lang musste Neuer damals pausieren.

Im vorletzten Spiel des Jahres gegen Mainz 05 (2:2) zog er sich dann einen Faserriss an der rechten Oberschenkelrückseite und verpasste somit den Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim.