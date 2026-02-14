Beim FC Bayern gibt es offenbar neue Sorgen um Manuel Neuer. Die etatmäßige Nummer eins des deutschen Rekordmeisters musste in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen ausgewechselt werden. Laut Sky eine Vorsichtsmaßnahme, laut Bild laborierte Neuer an Wadenproblemen. Sportdirektor Christoph Freund gab nach dem ungefährdeten 3:0-Sieg Entwarnung. Es sei "nicht schlimmer", sagte er bei Sky.
Neue Verletzung oder "Vorsichtsmaßnahme"? Manuel Neuer bereitet dem FC Bayern erneut Sorgen
Neuer musste bereits im März monatelang pausieren
Gleiches bestätigten auch Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl nach der Partie. Neuer haben "ein bisschen was an der Wade" gespürt, sagte Kompany. Eberl wollte ebenfalls "nichts dramatisches" vermelden: "Wir werden sehen. Dafür haben wir gute Torhüter dahinter."
Neuer wurde durch Jonas Urbig ersetzt, der in der laufenden Saison nun schon zu seinem achten Einsatz kommt. Der 39-jährige Neuer hatte in jüngster Vergangenheit immer wieder mit muskulären Problemen und Verletzungen zu kämpfen.
Im Jahr 2025 erlitt er zwei Muskelfaserrisse. Besonders die Wadenverletzung im März 2025, die er sich bei einem Torjubel im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen hatte, stellte sich als langwierig heraus. Zehn Spiele und fast zwei Monate lang musste Neuer damals pausieren.
Im vorletzten Spiel des Jahres gegen Mainz 05 (2:2) zog er sich dann einen Faserriss an der rechten Oberschenkelrückseite und verpasste somit den Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim.
- Getty Images Sport
Neuer Vertrag beim FC Bayern läuft aus
Neuers Vertrag läuft zum Saisonende aus. Über eine Fortsetzung seiner Karriere um ein weiteres Jahr beim FC Bayern wird aktuell vereinsintern mit dem verdienten Weltklasse-Keeper gesprochen. Neuer selbst will dies von seiner Fitness abhängig machen.
"Das hängt von meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit ab. Im Moment bin ich glücklich, fit und gespannt, wie lange das noch so bleiben wird. Ich komme immer noch gerne zum Training", sagte er in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit der L'Equipe. Trainer Vincent Kompany ließ indes durchblicken, gerne mit Neuer noch ein Jahr weitermachen zu wollen.
"Ich habe aktuell den besten deutschen Torhüter, das will ich genießen. Wir sind in drei Wettbewerben voll dabei, ich verschwende keine Energie, um über die nächste Saison nachzudenken", sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Bremen.
Eine Entscheidung über Neuers Zukunft wird im März erwartet. Und die Entscheidung wird wohl allein Neuer selbst treffen, von Vereinsseite gibt es offenbar längst grünes Licht für einen weiteren Einjahresvertrag, sollte der fünfmalige Welttorhüter weitermachen wollen.
"Wir haben da alle keinen Stress. Manu muss fühlen, was für ihn das Beste ist", sagte etwa Sportdirektor Christoph Freund: "Manu ist richtig gut drauf. Wir haben große Ziele, da ist er ein wichtiger Faktor."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.