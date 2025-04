Die Probleme bei Bayern-Verteidiger Min-Jae Kim hören nicht auf.

Min-Jae Kim ist offenbar weiterhin weit davon entfernt, komplett fit zu sein. Zwar seien seine Probleme mit der Achillessehne nun nicht mehr so schlimm, doch gegen den FC St. Pauli plagten ihn wohl Halsschmerzen und ein starker Husten. Wie die tz berichtet, leide er nun an Rückenproblemen. Das stürze Kompany in ein Dilemma.