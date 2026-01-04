Neue Regeln im argentinischen Fußball! Lionel Messi wäre dadurch für Länderspiele gesperrt gewesen

Hätte diese nun eingeführte Regel schon damals gegolten, hätte auch Lionel Messi nicht für argentinische U-Nationalmannschaften auslaufen dürfen. Der spätere Superstar wechselte 2000 im Alter von 13 Jahren von seinem Jugendklub Newell's Old Boys in die Akademie des FC Barcelona.

Zwischen 2004 und 2005 spielte Messi für die argentinische U20, im Sommer 2005 führte er die Auswahl zum WM-Titel. Beim 2:1-Finalsieg gegen Nigeria schnürte der damals 18-Jährige einen Doppelpack. Insgesamt gelangen ihm für die U20 in 18 Spielen 14 Treffer. Kurz nach dem U20-WM-Titel debütierte Messi für Argentiniens A-Auswahl, für die er bis dato in 196 Spielen 115 Treffer erzielte.

Messi avancierte zu einem der besten Spieler der Fußballgeschichte, gewann mit Barca viermal die Champions League, mit Argentinien 2022 die WM und achtmal den Ballon d'Or. Mittlerweile spielt der 38-Jährige für Inter Miami in der MLS.