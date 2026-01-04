Demnach werden künftig keine Spieler mehr für U-Nationalmannschaften nominiert, die vor der Unterzeichnung eines ersten Profivertrags in Argentinien zu einem ausländischen Klub wechseln. "Die AFA-Führung ist stets bestrebt, die Interessen der Vereine zu verteidigen, die Spieler ausbilden. Wer dies nicht versteht, wird nicht in eine Jugendnationalmannschaft berufen", sagte AFA-Nachwuchsdirektor Javier Mendez Cartier.
Neue Regeln im argentinischen Fußball! Lionel Messi wäre dadurch für Länderspiele gesperrt gewesen
Auslöser dieser Entscheidung war der Transfer-Streit um Luca Scarlato. Der 16-jährige Offensivspieler gilt als eines der größten Talente des Landes. Nachdem er sich mit seinem Klub River Plate nicht auf einen Profivertrag einigen konnte, wird er von seinen Beratern nun bei europäischen Topklubs angeboten. Vermutlich zieht es Scarlato nach Italien, unter anderem sollen Parma Calcio und Inter Mailand an einer Verpflichtung interessiert sein.
Debatten gab es bereits im Zuge der U20-WM im September 2025. Ian Subiabre wurde für das Turnier erst nominiert, als er einen Profivertrag bei River Plate unterschrieben hatte.
Lionel Messi wechselte mit 13 Jahren zum FC Barcelona
Hätte diese nun eingeführte Regel schon damals gegolten, hätte auch Lionel Messi nicht für argentinische U-Nationalmannschaften auslaufen dürfen. Der spätere Superstar wechselte 2000 im Alter von 13 Jahren von seinem Jugendklub Newell's Old Boys in die Akademie des FC Barcelona.
Zwischen 2004 und 2005 spielte Messi für die argentinische U20, im Sommer 2005 führte er die Auswahl zum WM-Titel. Beim 2:1-Finalsieg gegen Nigeria schnürte der damals 18-Jährige einen Doppelpack. Insgesamt gelangen ihm für die U20 in 18 Spielen 14 Treffer. Kurz nach dem U20-WM-Titel debütierte Messi für Argentiniens A-Auswahl, für die er bis dato in 196 Spielen 115 Treffer erzielte.
Messi avancierte zu einem der besten Spieler der Fußballgeschichte, gewann mit Barca viermal die Champions League, mit Argentinien 2022 die WM und achtmal den Ballon d'Or. Mittlerweile spielt der 38-Jährige für Inter Miami in der MLS.
Lionel Messi: Seine Karrierestationen
- 2005 bis 2021: FC Barcelona
- 2021 bis 2023: Paris Saint-Germain
- seit 2023: Inter Miami