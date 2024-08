Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison macht Niklas Süle gleich positiv auf sich aufmerksam. Er stellt eine Bestmarke auf.

Niklas Süle von Borussia Dortmund hat beim 4:1-Sieg der Schwarz-Gelben in Hamburg gegen Phönix Lübeck in der ersten Runde des DFB-Pokals einen Rekord aufgestellt: Der Abwehrspieler verzeichnete die meisten Pässe, die jemals ein Spieler in diesem Wettbewerb in einem Duell gespielt hat.