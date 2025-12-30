"Ein Wechsel ist für Said im Moment kein Thema", sagte sein Berater Martin Camona der Sport Bild. "Said fühlt sich total wohl in Köln. Im Moment geht es für ihn nur darum, den negativen Trend der vergangenen Wochen im neuen Jahr sofort zu beenden und sich mit der Mannschaft zu stabilisieren." Nach einem guten Saisonstart wartet Köln mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Sieg.
Neue Entwicklungen bei Said El Mala! Sein Berater spricht Klartext - der DFB soll eine Zukunfts-Empfehlung abgegeben haben
Ungeachtet der mannschaftlichen Talfahrt sammelte El Mala weiterhin Scorerpunkte. Nach 17 Pflichtspielen steht der 19-jährige Linksaußen bei sechs Treffern und drei Assists. Im November berief ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die Nationalmannschaft. Es war die vorläufige Krönung einer beachtlichen Entwicklung, El Mala hatte in der vergangenen Saison schließlich noch in der 3. Liga für Viktoria Köln gespielt.
Said El Mala wird bei etlichen Topklubs gehandelt
Längst weckt der Senkrechtstarter das Interesse zahlreicher Topklubs: El Mala wurde bereits mit dem FC Bayern, Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Seine Agentur würde dem Bericht der Sport Bild zufolge zwar in Kontakt mit interessierten Klubs stehen, ein Transfer werde aber noch nicht vorbereitet.
Ehe er zu einem Topklub wechselt, wolle sich El Mala in Köln zum unumstrittenen Stammspieler entwickeln - ein Status, den er bis dato noch nicht innehat. Bei einem Kölner Klassenerhalt sei sogar ein Verbleib über den Sommer hinaus denkbar. Der DFB um Bundestrainer Nagelsmann soll El Mala als nächsten Karriereschritt übrigens einen Wechsel innerhalb Deutschlands nahegelegt haben.
Kölns Sportdirektor Thomas Kessler öffnete Mitte Dezember die Tür für einen möglichen Transfer. "Wenn ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte Kessler.
El Mala besitzt in Köln einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel, zuletzt wurde sein Gehalt angehoben.
Said El Mala: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Pflichtspiele: 17
- Minuten: 758
- Tore: 6
- Assists: 3