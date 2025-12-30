Neue Entwicklungen bei Said El Mala! Sein Berater spricht Klartext - der DFB soll eine Zukunfts-Empfehlung abgegeben haben

Längst weckt der Senkrechtstarter das Interesse zahlreicher Topklubs: El Mala wurde bereits mit dem FC Bayern, Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht. Seine Agentur würde dem Bericht der Sport Bild zufolge zwar in Kontakt mit interessierten Klubs stehen, ein Transfer werde aber noch nicht vorbereitet.

Ehe er zu einem Topklub wechselt, wolle sich El Mala in Köln zum unumstrittenen Stammspieler entwickeln - ein Status, den er bis dato noch nicht innehat. Bei einem Kölner Klassenerhalt sei sogar ein Verbleib über den Sommer hinaus denkbar. Der DFB um Bundestrainer Nagelsmann soll El Mala als nächsten Karriereschritt übrigens einen Wechsel innerhalb Deutschlands nahegelegt haben.

Kölns Sportdirektor Thomas Kessler öffnete Mitte Dezember die Tür für einen möglichen Transfer. "Wenn ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte Kessler.

El Mala besitzt in Köln einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel, zuletzt wurde sein Gehalt angehoben.