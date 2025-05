Neue Details zur Absage von Florian Wirtz enthüllt! Die Bosse des FC Bayern München seien vor "Schreck vom Hocker gefallen"

Als der FC Bayern von der Wirtz-Reise nach England erfuhr, versuchte er es offenbar mit einem letzten Geheimtreffen beim DFB-Star.

Florian Wirtz wechselt zum FC Bayern München – hieß es zumindest relativ lange in den Medien. Nach und nach wird auch klarer, warum das so war: An der Säbener Straße war man sich offenbar zu sicher.

Nun gibt es einen weiteren Bericht, der nahelegt, dass die Verantwortlichen von der Entscheidung des 22-Jährigen, zum FC Liverpool zu wechseln, regelrecht geschockt gewesen sein sollen. So sehr, dass sie bei einem Geheimtreffen mit dem Spieler nochmal alles aufgefahren haben sollen, was ihnen an Möglichkeiten zur Verfügung stand.