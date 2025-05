Neue Ära beim FC Bayern München? Vincent Kompany muss mit Max Eberl noch ein großes Problem lösen

Der FC Bayern ist zurück auf dem Thron in der Bundesliga. War es damit eine gute Saison - oder doch zu wenig?

Der FC Bayern München ist nach der Niederlage von Bayer Leverkusen wieder Deutscher Meister. Gefeiert wurde am Sonntag im Nobelrestaurant Käfer. Nach einer einjährigen Pause geht der wichtigste nationale Titel also wieder in die bayerische Landeshauptstadt. Im DFB-Pokal und in der Champions League lief es hingegen weniger erfolgreich.

Oft hieß es in der jüngeren Vergangenheit: Ein Titel ist gerade genug, aber eigentlich auch zu wenig, um in Feierlaune zu geraten. Wie ist es diesmal? Überwiegen die positiven Gefühle an der Säbener Straße sowie der Optimismus für die kommenden Jahre - oder ist es der Ärger über das abermals unnötige Pokal-Aus und das verpasste Heimfinale ind er Königsklasse?