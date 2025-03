Nach zwei Jahren kehrt Thibaut Courtois zurück in Belgiens Nationalmannschaft. Trainer Rudi Garcia hat den Torhüter in seinen Kader berufen.

Das Towart-Chaos in der belgischen Nationalmannschaft hat vorerst sein zu erwartendes Ende genommen: Thibaut Courtois steht in den kommenden Duellen in der Nations League wieder im Kasten.