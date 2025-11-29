Manchester Uniteds ehemaliger Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat eine Anekdote aus seiner Zeit bei den Red Devils zum Besten gegeben. Im Mittelpunkt: Der heutige Selecao-Coach Carlo Ancelotti, der auf ein mögliches Engagement bei United wie aus der Pistole geschossen antwortete.
"Nein, nein, nein, zu großer Druck": Einen Job wollte Carlo Ancelotti ganz sicher nicht haben
Ancelotti arbeitete zwischen 2019 und 2021 bei den Toffees. Während dieser Zeit traf er viermal auf Manchester United, das während jener Zeit von Solskjaer trainiert wurde. Zwei Partien endeten mit einem Remis, die beiden anderen Begegnungen gingen an die Red Devils.
An eines dieser Spiele und eine besondere Begegnung erinnerte sich Solskjaer in der BBC: "Ich stand in meiner Coaching Zone. Carlo Ancelotti kam immer näher, bis er praktisch auch in meiner Coachin Zone stand. Der vierte Offizielle sagte zu ihm: 'Carlo, Sie müssen zurück in ihre Coaching Zone. Es sei denn, Sie wollen Oles Job'. Und er antwortete: 'Nein, nein, nein, zu großer Druck. Sein Job bringt zu viel Druck'."
- Getty Images
Ole Gunnar Solskjaer: "Der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um Trainer bei ManUnited zu sein"
Die hohe Erwartungshaltung und die hohen Ansprüche nach jahrelangen Misserfolgen in der Premier League kennt Solskjaer bestens. Der ehemalige United-Stürmer aber betont, er habe es nicht als Belastung empfunden: "Wissen Sie: Druck ist ein Privileg. (…) Ich habe es als Privileg empfunden, ManUniteds Trainer zu sein. Aber natürlich: Du bist das Gesicht von jedem, der ManUnited umgibt."
Während Ancelotti England im Sommer 2021 auf eigenen Wunsch verließ und zu Real Madrid zurückkehrte, musste Solskjaer wenige Monate später aufgrund von schlechten Ergebnissen gehen.
Dass es ohne ihn nicht wirklich besser lief beim Rekordmeister, der nur einmal in den letzten vier Jahren in den Top-5 landete, kümmert ihn wenig: "Es geht nicht darum, Anerkennung zu bekommen. Es war der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um Trainer bei ManUnited zu sein. Da waren Jürgen klopp mit seinem Liverpool-Team und Pep Guardiola mit seiner ManCity-Mannschaft. Die beiden besten Trainer jener Zeit mit den wohl besten Mannschaften jener Zeit. Aber wir wurden Zweiter und Dritter. Mit unserem Stab hatten wir etwas aufgebaut, aber wir schafften den nächsten Schritt nicht."
Solskjaer trainierte nach United noch den türkischen Spitzenverein Besiktas. Da war aber in diesem Sommer nach nicht einmal 30 Pflichtspielen schon wieder Schluss. Aktuell arbeitet der 52 Jahre alte Norweger als Spielanalyst für die UEFA.
Ancelotti feierte dagegen bei seinem zweiten Real-Engagement große Erfolge, gewann unter anderem die spanische Meisterschaft und zweimal die Champions League. Im Sommer übernahm der 66-Jährige die brasilianische Nationalmannschaft mit dem Ziel, bei der WM 2026 den sechsten Titel zu holen.
- AFP
Ole Gunnar Solskjaers Bilanz als Trainer von Manchester United:
- Spiele: 149
- Siege: 78
- Remis: 33
- Niederlagen: 38
- Torverhältnis: 283:181
- Punkteschnitt: 1,79