"Nein, nein, nein, zu großer Druck": Einen Job wollte Carlo Ancelotti ganz sicher nicht haben

Die hohe Erwartungshaltung und die hohen Ansprüche nach jahrelangen Misserfolgen in der Premier League kennt Solskjaer bestens. Der ehemalige United-Stürmer aber betont, er habe es nicht als Belastung empfunden: "Wissen Sie: Druck ist ein Privileg. (…) Ich habe es als Privileg empfunden, ManUniteds Trainer zu sein. Aber natürlich: Du bist das Gesicht von jedem, der ManUnited umgibt."

Während Ancelotti England im Sommer 2021 auf eigenen Wunsch verließ und zu Real Madrid zurückkehrte, musste Solskjaer wenige Monate später aufgrund von schlechten Ergebnissen gehen.

Dass es ohne ihn nicht wirklich besser lief beim Rekordmeister, der nur einmal in den letzten vier Jahren in den Top-5 landete, kümmert ihn wenig: "Es geht nicht darum, Anerkennung zu bekommen. Es war der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um Trainer bei ManUnited zu sein. Da waren Jürgen klopp mit seinem Liverpool-Team und Pep Guardiola mit seiner ManCity-Mannschaft. Die beiden besten Trainer jener Zeit mit den wohl besten Mannschaften jener Zeit. Aber wir wurden Zweiter und Dritter. Mit unserem Stab hatten wir etwas aufgebaut, aber wir schafften den nächsten Schritt nicht."