"Natürlich haben Sie gelacht": Als mit dem Fehlschuss eines Transfer-Flops eine unrühmliche Serie des FC Bayern München ihren Anfang nahm

Im August 2020 gewannen die Münchner beim Final-Turnier der Champions League gegen Paris Saint-Germain letztmals den Henkelpott und vervollständigten damit das Triple. Bereits eineinhalb Monate zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im aufgrund der Corona-Maßnahmen leeren Berliner Olympiastadion gegen Bayer Leverkusen den Pokal gewonnen. Robert Lewandowski schnürte beim 4:2-Sieg einen Doppelpack, lang ist's her.

Dieser Triumph war der Abschluss einer 22 Jahre andauernden Phase brutaler Dominanz. Zwischen 1998 und 2020 holten die Münchner den DFB-Pokal zwölfmal. Nur bei vier Ausgaben scheiterten sie vor dem Halbfinale, die maximale Titel-Durstrecke dauerte zwei Jahre. Seit 2020 warten die Münchner nicht nur auf einen Titel. Tatsächlich schafften sie es nicht einmal mehr ins Halbfinale - und erlitten stattdessen fünf teils blamable Bruchlandungen.