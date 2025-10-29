Quizfrage: Was ist länger her, der letzte Titel des FC Bayern in der Champions League oder im DFB-Pokal? Man mag es kaum glauben, es ist aber: der DFB-Pokal. Zumindest ein paar Wochen.
"Natürlich haben Sie gelacht": Als mit dem Fehlschuss eines Transfer-Flops eine unrühmliche Serie des FC Bayern München ihren Anfang nahm
Im August 2020 gewannen die Münchner beim Final-Turnier der Champions League gegen Paris Saint-Germain letztmals den Henkelpott und vervollständigten damit das Triple. Bereits eineinhalb Monate zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im aufgrund der Corona-Maßnahmen leeren Berliner Olympiastadion gegen Bayer Leverkusen den Pokal gewonnen. Robert Lewandowski schnürte beim 4:2-Sieg einen Doppelpack, lang ist's her.
Dieser Triumph war der Abschluss einer 22 Jahre andauernden Phase brutaler Dominanz. Zwischen 1998 und 2020 holten die Münchner den DFB-Pokal zwölfmal. Nur bei vier Ausgaben scheiterten sie vor dem Halbfinale, die maximale Titel-Durstrecke dauerte zwei Jahre. Seit 2020 warten die Münchner nicht nur auf einen Titel. Tatsächlich schafften sie es nicht einmal mehr ins Halbfinale - und erlitten stattdessen fünf teils blamable Bruchlandungen.
- Getty Images Sport
2020/21: Der Schneesturm von Kiel
Los ging es im Januar 2021 im Schneesturm von Kiel. Der immer noch von Flick trainierte FC Bayern ging zwar zweimal in Führung, doch der damalige Zweitligist Holstein Kiel kam jeweils zurück. Das 2:2 fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit. Im Elfmeterschießen scheiterte Transfer-Flop Marc Roca entscheidend.
Im anschließenden TV-Interview gab sich Thomas Müller ungewohnt schmallippig. Auf die Frage der ARD-Reporterin Valeska Homburg nach der Stimmung in der Kabine, erwiderte Müller: "Sie lachen jetzt hier." Homburg darauf: "Ne, ich lache nicht." Und Müller: "Natürlich haben Sie gelacht." Anschließend bestätigte Müller wenig überraschend, dass er und seine Kollegen "natürlich bedient" seien.
- Getty Images Sport
2021/22: Julian Nagelsmann leidet in seiner Küche
Auch in der darauffolgenden Saison war für die Münchner bereits in der 2. Runde Schluss. Diesmal immerhin gegen einen Bundesligisten, aber dennoch nicht minder blamabel. 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist bis heute die höchste Pokal-Pleite in der Geschichte des FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann musste die Blamage aufgrund einer Corona-Quarantäne aus der heimischen Küche verfolgen. "Ich habe schon viel rumgeschrien", sagte er anschließend. "Die Nachbarn gegenüber dürften sich gewundert haben, was da abgeht."
Sportvorstand Hasan Salihamidzic sprach von einem "kollektiven Blackout" und sagte: "Ich bin absolut schockiert." Laut Müller wurde seine Mannschaft "von A bis Z zerpflückt". Vor allem der mittlerweile so starke Innenverteidiger Dayot Upamecano stand völlig neben sich. Begeistert war dagegen Max Eberl: "Man träumt ab und zu von so etwas. Aber das es Realität wird, glaubt man nicht." Nur zur Sicherheit: Eberl ist kein Fan von Albträumen, sondern war damals noch Sportdirektor in Gladbach.
- Getty Images Sport
2022/23: Jamal Musiala verweigert den Handschlag
Nach Flick und Nagelsmann durfte sich im Frühling 2023 Thomas Tuchel probieren. Drei Tage nach seinem Debüt-Sieg gegen Borussia Dortmund traf der FC Bayern im Pokal-Viertelfinale auf den SC Freiburg. Beim Stand von 1:1 verschuldete Jamal Musiala in der Nachspielzeit einen Handelfmeter. Lucas Höler verwandelte, der FC Bayern war wieder vorzeitig raus.
Freiburg-Trainer Christian Streich wollte Musiala anschließend trösten, er verweigerte ihm aber den Handschlag. Streich zeigte sich verständnisvoll: "Wenn du da nicht wütend bist, wann bist du dann wütend als Sportler?" Als sich Musiala beruhigt hatte, versprach er Streich als Wiedergutmachung sein Trikot, das er ihm beim schnellen Wiedersehen vier Tage später in der Bundesliga überreichte.
- Getty Images Sport
2023/24: Aus gegen einen Drittligisten
Ein halbes Jahr später sollte Tuchel ein noch blamableres Pokal-Aus miterleben müssen. Diesmal scheiterte der FC Bayern wieder in der 2. Runde und zwar am 1. FC Saarbrücken. Thomas Müller brachte die Münchner sogar in Führung, ehe der Drittligist das Spiel sensationell noch drehte. "Ich habe keine Erklärung", sagte Tuchel anschließend.
- Getty Images Sport
2024/25: Manuel Neuers folgenschwerer Platzverweis
Aller schlechten Dinge sind fünf: Im Dezember 2024 scheiterte der FC Bayern erneut vorzeitig. Diesmal im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen. Ein Jahr zuvor hatte die Werkself bereits die Münchner Meisterserie eindrucksvoll beendet. Manuel Neuer sah in Minute 17 wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl spielte der FC Bayern weiterhin gut mit, doch Nathan Tella erzielte Mitte der zweiten Halbzeit das entscheidende 1:0 für Leverkusen.
FC Bayern: Jonas Urbig steht gegen Köln im Tor
Aufgrund dieses Platzverweises wird Neuer auch das nun anstehende Duell in der 2. Runde mit dem 1. FC Köln gesperrt verpassen. Schon beim knappen 3:2-Sieg in der 1. Runde Ende August gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden hatte ihn Jonas Urbig vertreten. Anschließend fehlte Urbig wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. Beim 3:0-Sieg in Gladbach am Samstag stand er wieder in der Startelf und durfte sich für das Pokal-Duell mit Köln einspielen.
Der FC Bayern würde bei einem Weiterkommen mit dem 14. Pflichtspielsieg den Saisonstart-Rekord in Europas Top-Fünf-Ligen von der AC Milan aus der Saison 1992/93 brechen und wären alleinige Rekordhalter. Vor allem aber würden die Münchner dem herbeigesehnten Final-Comeback einen Schritt näher kommen. "Der Hunger ist sehr, sehr groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund bei der Pressekonferenz am Dienstag. "Alle haben den Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen."