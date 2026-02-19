Noch ist unklar, ob Manuel Neuer seine Laufbahn im Sommer beendet, oder seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal um ein Jahr verlängern wird. Wer den 39-Jährigen im Falle eines Karriereendes kurzfristig beerben würde - Ersatzkeeper Jonas Urbig, der seit Jahren verliehene Alexander Nübel oder ein externer Neuzugang -, ist ebenfalls noch offen. Einen mittelfristigen Kandidaten für die Position zwischen den Pfosten haben die Münchner allerdings ebenfalls in ihren Reihen.
"Namhafte Vereine" klopfen wohl bei seinen Eltern an: Verliert der FC Bayern eines seiner größten Talente?
Wie die tz berichtet, hält man beim FC Bayern große Stücke auf Nachwuchstorwart Leonard Prescott (16), der 2023 vom 1.FC Union Berlin nach München gewechselt ist.
Der 1,96 Meter große Keeper sei spielstark, habe gute Reflexe und strahle "schon jetzt eine Präsenz im Tor aus, die selbst ältere Campus-Kollegen gerne hätten". Klar erkennbare Schwächen weise er laut Insidern nicht auf.
Leonard Prescott will perspektivisch Profiluft schnuppern
Dem Bericht zufolge gibt es allerdings auch einige Interessenten für das Torhüter-Talent, dessen Vertrag in München 2027 ausläuft. Demnach hätten mehrere "namhafte Vereine" bereits ihr Interesse bei Prescotts Eltern hinterlegt. Dem Torhüter der deutschen U17-Nationalmannschaft sei die Perspektive wichtig, künftig regelmäßige Einsätze auf Profi-Niveau sammeln zu können.
Beim FC Bayern kommt der gebürtige New Yorker für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga und der UEFA Youth League zum Einsatz. Zudem trainiert er seit dieser Saison auch schon regelmäßig bei den Profis mit, zusammen mit seinem Vorbild Manuel Neuer.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus:
- Manuel Neuer (Tor, 39 Jahre)
- Sven Ulreich (Tor, 37 Jahre)
- Raphael Guerreiro (Abwehr, 31 Jahre)
- Leon Goretzka (Mittelfeld, 30 Jahre)