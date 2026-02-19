"Namhafte Vereine" klopfen wohl bei seinen Eltern an: Verliert der FC Bayern eines seiner größten Talente?

Wie die tz berichtet, hält man beim FC Bayern große Stücke auf Nachwuchstorwart Leonard Prescott (16), der 2023 vom 1.FC Union Berlin nach München gewechselt ist.

Der 1,96 Meter große Keeper sei spielstark, habe gute Reflexe und strahle "schon jetzt eine Präsenz im Tor aus, die selbst ältere Campus-Kollegen gerne hätten". Klar erkennbare Schwächen weise er laut Insidern nicht auf.