Barça bietet nach dem irren CL-Spiel in Lissabon schon wieder Spektakel. Gegen Valencia kommen Fußballfans und Statistiker auf ihre Kosten.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick ist in der spanischen LaLiga mit einem Kantersieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Katalanen zeigten sich gegen den abstiegsbedrohten FC Valencia torhungrig und gewannen auch in der Höhe verdient mit 7:1 (5:0) - für den Tabellendritten war es der erste Ligasieg seit dem 3. Dezember.