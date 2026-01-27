Nächster Tiefschlag für Eintracht Frankfurt! Drastische Maßnahme von Fans vor Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur

Bei der Ticketbörse der Eintracht waren demnach am Dienstagvormittag noch tausende Stadionplätze verfügbar. Die Gründe scheinen klar und mehrschichtig: Zum Einen haben die Frankfurter aufgrund der enttäuschenden Auftritte in der europäischen Königsklasse keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs im Februar. Eigentlich war die Mannschaft, die nach dem Rauswurf von Trainer Dino Toppmöller derzeit interimsweise von Dennis Schmitt und Alexander Meier geleitet wird, mit einem 5:1-Sieg über Galatasaray Istanbul vielversprechend in die Champions-League Gruppenphase gestartet.

Doch anschließend hagelte es unter anderem Klatschen gegen Liverpool, Atalanta Bergamo oder Atletico Madrid, sodass die Frankfurter nach der peinlichen 2:3-Pleite gegen Qarabag Agdam mit vier Punkten abgeschlagen auf dem viertletzten Rang stehen und die Partie gegen die Londoner ohne Wert ist. Zumindest was das Weiterkommen angeht. Denn: Für einen Sieg erhält der Verein 2,1 Millionen Euro.