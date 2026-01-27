Nächster Tiefschlag für Eintracht Frankfurt! Drastische Maßnahme von Fans vor Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur

Die Fans von Eintracht Frankfurt genießen europaweit den Ruf, ihre Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. Ergreifen Tausende nun trotzdem eine ungewöhnliche Maßnahme? Im Vorfeld des Champions-League-Heimspiels von Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur wollen offenbar tausende Ticket-Besitzer ihre Karten zurückgeben. Dies berichtet die Bild.
Eintracht Frankfurt: Noch tausende Tickets verfügbar
Bei der Ticketbörse der Eintracht waren demnach am Dienstagvormittag noch tausende Stadionplätze verfügbar. Die Gründe scheinen klar und mehrschichtig: Zum Einen haben die Frankfurter aufgrund der enttäuschenden Auftritte in der europäischen Königsklasse keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs im Februar. Eigentlich war die Mannschaft, die nach dem Rauswurf von Trainer Dino Toppmöller derzeit interimsweise von Dennis Schmitt und Alexander Meier geleitet wird, mit einem 5:1-Sieg über Galatasaray Istanbul vielversprechend in die Champions-League Gruppenphase gestartet.
Doch anschließend hagelte es unter anderem Klatschen gegen Liverpool, Atalanta Bergamo oder Atletico Madrid, sodass die Frankfurter nach der peinlichen 2:3-Pleite gegen Qarabag Agdam mit vier Punkten abgeschlagen auf dem viertletzten Rang stehen und die Partie gegen die Londoner ohne Wert ist. Zumindest was das Weiterkommen angeht. Denn: Für einen Sieg erhält der Verein 2,1 Millionen Euro.
Eintracht Frankfurt: Trainersuche "auf der Zielgeraden"
Darüber hinaus glänzt die Eintracht derzeit jedoch nicht mit unterhaltsamen Fußballspielen, was einen Stadionbesuch in Verbindung mit den winterlichen Bedingungen offenbar unattraktiv macht. Kapitän Robin Koch zeigt sich dennoch trotzig: "Wir müssen alles reinwerfen und alle zusammen das Ding versuchen umzustoßen. Da ist es jetzt egal, ob das ein Champions-League-Spiel oder ein Spiel in der Liga ist."
Zumindest in der Trainersuche könnte den Fans bald eine gute Nachricht bevorstehen. "Wir sind auf der Zielgeraden", erklärte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montagabend während der Mitgliederversammlung zur Suche eines Nachfolgers für Dino Toppmöller. Zu den möglichen Kandidaten gehören dem Vernehmen nach Marco Rose, Alexander Blessin (St. Pauli), Kjetil Knudsen (Bodö/Glimt) und Jacob Neestrup (FC Kopenhagen).
Die kommenden Gegner von Eintracht Frankfurt
- Tottenham Hotspur: 28. Januar (21 Uhr) - Champions League
- Bayer 04 Leverkusen: 31. Januar (15.30 Uhr) - Bundesliga
- Union Berlin: 6. Februar (20.30 Uhr) - Bundesliga
- Borussia Mönchengladbach: 14. Februar (15.30 Uhr)- Bundesliga
- FC Bayern München: 21. Februar (15.30 Uhr) - Bundesliga