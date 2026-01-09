Um Marc Guehi, Innenverteidiger vom Premier-League-Klub Crystal Palace, ranken sich bereits seit Monaten Wechselgerüchte. Als interessiert gilt neben weiteren Top-Klubs auch der FC Bayern München, da der Palace-Kapitän, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, dann ablösefrei zu haben sein wird.
Nächster Spitzenklub steigt in den Poker ein! FC Bayern München bekommt im Rennen um angebliches Transferziel namhafte Konkurrenz
Arsenal schaltet sich ins Rennen um Guehi ein
Laut Informationen des Mirror gibt es nun weitere Konkurrenz für die Roten. Auch der FC Arsenal soll sich in das Rennen um den englischen Nationalspieler eingeschaltet haben.
Noch nicht sicher sei allerdings, ob der aktuelle Tabellenführer der Premier League bereit sei, für Guehi bereits im Winter eine Ablösesumme zu bezahlen oder – wie auch der FC Bayern und der FC Liverpool – lieber bis Sommer abwarten wolle.
Schnappt Manchester City bei Marc Guehi bereits im Winter zu?
Nachdem ein Wechsel schon in diesem Transferfenster lange als unwahrscheinlich gegolten hatte, war in den vergangenen Tagen Bewegung in die Personalie gekommen. Palace-Trainer Oliver Glasner hatte angedeutet, bei einem finanziell verlockenden Angebot bereits im Januar gesprächsbereit zu sein.
Als besonders interessiert an einem sofortigen Transfer gilt Manchester City, das angesichts der Ausfälle von Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones dringenden Bedarf in der Defensive hat.
In München galt Guehi lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung sich nun jedoch immer mehr andeutet. Auch bei einem Upamecano-Verbleib sollen die Bayern jedoch Interesse an dem englischen Nationalspieler haben. Dieser könnte dann möglicherweise Min-Jae Kim ersetzen und wäre ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano.
Marc Guehis Leistungsdaten für Crystal Palace
- Einsätze: 186
- Tore: 11
- Assists: 8
- Gelbe Karten: 28
- Gelb-Rote Karten: 1