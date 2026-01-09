Nächster Spitzenklub steigt in den Poker ein! FC Bayern München bekommt im Rennen um angebliches Transferziel namhafte Konkurrenz

Nachdem ein Wechsel schon in diesem Transferfenster lange als unwahrscheinlich gegolten hatte, war in den vergangenen Tagen Bewegung in die Personalie gekommen. Palace-Trainer Oliver Glasner hatte angedeutet, bei einem finanziell verlockenden Angebot bereits im Januar gesprächsbereit zu sein.

Als besonders interessiert an einem sofortigen Transfer gilt Manchester City, das angesichts der Ausfälle von Josko Gvardiol, Ruben Dias und John Stones dringenden Bedarf in der Defensive hat.

In München galt Guehi lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung sich nun jedoch immer mehr andeutet. Auch bei einem Upamecano-Verbleib sollen die Bayern jedoch Interesse an dem englischen Nationalspieler haben. Dieser könnte dann möglicherweise Min-Jae Kim ersetzen und wäre ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano.