Der FC Bayern muss den nächsten Verletzungsrückschlag hinnehmen.

Rekordmeister Bayern München bangt um Mittelfeldspieler João Palhinha: Der 29-Jährige zog sich bei der portugiesischen Nationalmannschaft eine Adduktorenverletzung zu und fällt deshalb für die Länderspiele in der Nations League gegen Polen am Freitag und in Kroatien am Montag aus.