Nächster Rückschlag für Bayern: Auch Konrad Laimer fällt vorerst aus

"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen."

Die Münchner sicherten sich durch den Sieg in Köln einen Rekord: Mit 47 Punkte, 66 Toren und nur 13 Gegentreffern vollendeten die Bayern die beste Hinserie der Bundesliga-Geschichte.