Der FC Bayern München muss "vorerst" auf Außenverteidiger Konrad Laimer verzichten. Der 28 Jahre alte Österreicher, der einer der großen Gewinner der Hinrunde war, zog sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (3:1) am Mittwoch "einen Muskelfaserriss in der linken Wade" zu, wie die Münchner mitteilten.
Getty Images Sport
Nächster Rückschlag für Bayern: Auch Konrad Laimer fällt vorerst aus
Eine genaue Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht. Ein Muskelfaserriss bedeutet jedoch für gewöhnlich mindestens zwei Wochen Ausfallzeit. Für die Münchner ist es der nächste schmerzhafte Verlust auf der Außenverteidigerposition. Auch der Kroate Josip Stanisic muss aufgrund einer Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk, die er beim 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag erlitt, länger pausieren.
Kompany hofft auf Rückkehrer: Personallage bei Bayern bleibt angespannt
"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen."
Die Münchner sicherten sich durch den Sieg in Köln einen Rekord: Mit 47 Punkte, 66 Toren und nur 13 Gegentreffern vollendeten die Bayern die beste Hinserie der Bundesliga-Geschichte.
