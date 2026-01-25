Nächster Rückschlag beim neuen Klub? Marc-Andre ter Stegen offenbar nicht spielberechtigt

Bereits bei seiner Vorstellung war der 33-Jährige ohne Rückennummer präsentiert worden. Derzeit hat Girona mit Dominik Livakovic, Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov drei Torhüter gelistet, eine höhere Anzahl ist in den Regularien der spanischen LaLiga ausdrücklich untersagt.

Livakovic sollte im Zuge des ter-Stegen-Transfers den Klub deshalb eigentlich verlassen und dem Deutschen seine Rückennummer eins überlassen, bisher ist das aber nicht geschehen. Dessen Stammverein Besiktas blockiert offenbar nach wie vor eine Leihe zu Dinamo Zagreb, die Livakovic gerne für mehr Spielzeit hinsichtlich der WM 2026 vollziehen würde.

"Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen. Das ist natürlich mein Ziel", hatte sich ter Stegen letzte Woche noch optimistisch gezeigt. Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein." Er wolle "Kontinuität, das ist jetzt mein Ziel".