Man City ist Titelverteidiger in der Champions League - aber die kommende Königsklassen-Saison könnte ohne die Citizens beginnen.

Der FC Girona könnte verhindern, dass Manchester City in der kommenden Saison in der Champions League antreten kann, auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in der laufenden Spielzeit auf sportlichem Weg für die Königsklasse qualifizieren sollte.