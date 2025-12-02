Newcastle United zeigt offenbar Interesse an einem Transfer von Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart. Das berichtet The Athletic.
Nächste Mega-Ablöse für Stuttgart? Newcastle United will nach Nick Woltemade offenbar schon wieder einen Shootingstar des VfB
El Khannouss überzeugt beim VfB Stuttgart
Dort heißt es, dass sich der Klub aus der englischen Premier League intensiv mit dem 21-Jährigen beschäftige. Derzeit ist El Khannouss von den Schwaben nur geliehen, im kommenden Sommer besteht jedoch die Möglichkeit, ihn für eine Ablösesumme in Höhe von 19 bis 25 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen.
Da der offensive Mittelfeldspieler mit neun Torbeteiligungen (fünf Treffer, vier Assists) einen ausgezeichneten Start beim amtierenden DFB-Pokal-Sieger erwischte, spricht derzeit vieles dafür, dass ihn der VfB nach Ablauf der Leihe fest verpflichtet.
Unklar ist, ob Stuttgart in der Lage ist, El Khannouss darüber hinaus im Verein zu halten. Die Leistungen des marokkanischen Nationalspielers sollen schon jetzt einige Interessenten auf den Plan gerufen haben, Newcastle soll lediglich einer von mehreren Klubs sein.
Bereits Nick Woltemade verließ Stuttgart in Richtung Newcastle
Darüber hinaus bewiesen die Magpies in der Vergangenheit, dass sie nicht davor zurückschrecken, exorbitante Ablösesummen auf den Tisch zu legen. Der VfB Stuttgart durfte dies sogar am eigenen Leib erfahren, schließlich ließ man erst im zurückliegenden Sommer-Transferfenster Nationalstürmer Nick Woltemade für 75 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen in Richtung Newcastle ziehen.
Dem Vernehmen nach sucht der PL-Klub nach einem kreativen Neuzugang für sein Mittelfeld. El Khannouss sei neben Lamine Camara von der AS Monaco, Javi Guerra vom FC Valencia und Kees Smit von AZ Alkmaar einer der möglichen Kandidaten.
Bei Leicester City steht El Khannouss noch bis 2028 unter Vertrag. Dorthin war er erst 2024 gewechselt, nachdem er in der Jugend des KRC Genk ausgebildet worden war.
Bilal El Khannouss: Leistungsdaten beim VfB Stuttgart
- Spiele: 16
- Tore: 5
- Assists: 4
- Vertrag beim VfB Stuttgart bis: 2026 (Leihe)