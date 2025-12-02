Nächste Mega-Ablöse für Stuttgart? Newcastle United will nach Nick Woltemade offenbar schon wieder einen Shootingstar des VfB

Dort heißt es, dass sich der Klub aus der englischen Premier League intensiv mit dem 21-Jährigen beschäftige. Derzeit ist El Khannouss von den Schwaben nur geliehen, im kommenden Sommer besteht jedoch die Möglichkeit, ihn für eine Ablösesumme in Höhe von 19 bis 25 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen.

Da der offensive Mittelfeldspieler mit neun Torbeteiligungen (fünf Treffer, vier Assists) einen ausgezeichneten Start beim amtierenden DFB-Pokal-Sieger erwischte, spricht derzeit vieles dafür, dass ihn der VfB nach Ablauf der Leihe fest verpflichtet.

Unklar ist, ob Stuttgart in der Lage ist, El Khannouss darüber hinaus im Verein zu halten. Die Leistungen des marokkanischen Nationalspielers sollen schon jetzt einige Interessenten auf den Plan gerufen haben, Newcastle soll lediglich einer von mehreren Klubs sein.