Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand ist perfekt. Der Nationalstürmer will sich damit seinen WM-Traum erfüllen.
Nachfolger von legendären Stürmern - und der Kampf gegen einen Fluch! Niclas Füllkrug will "schwierige Zeiten" hinter sich lassen
Niclas Füllkrug lächelte bei der Vertragsunterschrift glücklich in die Kamera, dann strich er zärtlich über das Wappen auf dem Trikot seines neuen Klubs. Mit seinem Wechsel zum italienischen Topverein AC Mailand will der 32 Jahre alte Torjäger seine Karriere wieder in Schwung bringen und sich seinen großen WM-Traum erfüllen. Seit Tagen trainierte Füllkrug bei Milan schon mit, am Freitag wurde die Leihe bis Saisonende offiziell. Der ehemalige Bremer erhält die Rückennummer 9 und tritt damit in die Fußstapfen der Vereins-Legende Marco van Basten.
In der Vergangenheit schien auf der prestigeträchtigen 9 allerdings ein Fluch zu lasten. Nach dem Rücktritt von Vereinslegende Filippo Inzaghi (2001-2012, 126 Tore) konnte eine ganze Reihe von teils namhaften Stürmern die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Alexandre Pato, der zuvor die 7 getragen hatte, traf mit der 9 auf dem Rücken nur zweimal und verließ den Klub ein halbes Jahr später in Richtung Brasilien. Es folgten: Alessandro Matri (18 Spiele, ein Tor), Fernando Torres (zehn Spiele, ein Tor), Mattia Destro (15 Spiele, drei Tore), Luiz Adriano (36 Spiele, sechs Tore), Gianluca Lapadula (29 Spiele, acht Tore), der spätere Bundesliga-Profi Andre Silva (Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, bei Milan 41 Spiele, 10 Tore), im Sommer 2018 für ein Halbjahr Weltstar Gonzalo Higuain (22 Spiele, acht Tore) und dann der später auch bei Hertha BSC aktive Krzystof Piatek (41 Spiele, 16 Tore). Enttäuschend verlief auch das Halbjahr ab Sommer 2020 von Ex-Bayernprofi Mario Mandzukic (elf Spiele, 0 Tore).
Erst der französische Weltmeister Olivier Giroud setzte dem vermeintlichen Fluch nach fast einem Jahrzehnt ein Ende: Der Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft konnte von Januar 2021 bis 2024 mit mannschaftsdienlichem Spiel und Treffern überzeugen, in 132 Spielen gelangen ihm 49 Tore und 20 Assists.
Füllkrug voller Tatendrang - und spricht von "schwierigen Zeiten"
"Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen", schrieb Füllkrug bei Instagram. Es sei "ein unglaubliches Gefühl" und "eine große Ehre, Teil dieses traditionsreichen Vereins mit seiner Geschichte, seinen Persönlichkeiten und seinen Ambitionen zu sein". Füllkrug versprach den Fans "mein Bestes zu geben, um diese Geschichte weiterzuschreiben". Seinen kurzen Post beendet er mit den Worten: "Let's get started – andiamo!"
Ob Füllkrug schon am Freitagabend im Spiel bei Cagliari Calcio starten durfte, blieb zunächst unklar. Nach seiner schwierigen Zeit bei West Ham United ist er nun aber heiß und will in beim italienischen Ex-Meister wieder durchstarten. Er richtete sich aber auch noch einmal an seinen alten Arbeitgeber. "Liebe Hammers", schrieb Füllkrug in den Sozialen Medien, "die letzten anderthalb Jahre verliefen nicht so, wie ich – und sicherlich auch ihr – es uns vorgestellt hatten". Füllkrug schrieb von "schwierigen Zeiten", dankte allen Beteiligten aber "für die Unterstützung".
Füllkrug erzielte nur drei Tore für West Ham
Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die "Hammers" traf Füllkrug in 29 Pflichtspielen lediglich dreimal.
Milan soll sich eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro gesichert haben. Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert. Die Konkurrenz im Sturm der DFB-Auswahl ist schließlich groß. Doch daran dachte Füllkrug bei seiner Vertragsunterzeichnung noch nicht.