Nachfolger von legendären Stürmern - und der Kampf gegen einen Fluch! Niclas Füllkrug will "schwierige Zeiten" hinter sich lassen

Niclas Füllkrug lächelte bei der Vertragsunterschrift glücklich in die Kamera, dann strich er zärtlich über das Wappen auf dem Trikot seines neuen Klubs. Mit seinem Wechsel zum italienischen Topverein AC Mailand will der 32 Jahre alte Torjäger seine Karriere wieder in Schwung bringen und sich seinen großen WM-Traum erfüllen. Seit Tagen trainierte Füllkrug bei Milan schon mit, am Freitag wurde die Leihe bis Saisonende offiziell. Der ehemalige Bremer erhält die Rückennummer 9 und tritt damit in die Fußstapfen der Vereins-Legende Marco van Basten.

In der Vergangenheit schien auf der prestigeträchtigen 9 allerdings ein Fluch zu lasten. Nach dem Rücktritt von Vereinslegende Filippo Inzaghi (2001-2012, 126 Tore) konnte eine ganze Reihe von teils namhaften Stürmern die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Alexandre Pato, der zuvor die 7 getragen hatte, traf mit der 9 auf dem Rücken nur zweimal und verließ den Klub ein halbes Jahr später in Richtung Brasilien. Es folgten: Alessandro Matri (18 Spiele, ein Tor), Fernando Torres (zehn Spiele, ein Tor), Mattia Destro (15 Spiele, drei Tore), Luiz Adriano (36 Spiele, sechs Tore), Gianluca Lapadula (29 Spiele, acht Tore), der spätere Bundesliga-Profi Andre Silva (Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, bei Milan 41 Spiele, 10 Tore), im Sommer 2018 für ein Halbjahr Weltstar Gonzalo Higuain (22 Spiele, acht Tore) und dann der später auch bei Hertha BSC aktive Krzystof Piatek (41 Spiele, 16 Tore). Enttäuschend verlief auch das Halbjahr ab Sommer 2020 von Ex-Bayernprofi Mario Mandzukic (elf Spiele, 0 Tore).

Erst der französische Weltmeister Olivier Giroud setzte dem vermeintlichen Fluch nach fast einem Jahrzehnt ein Ende: Der Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft konnte von Januar 2021 bis 2024 mit mannschaftsdienlichem Spiel und Treffern überzeugen, in 132 Spielen gelangen ihm 49 Tore und 20 Assists.