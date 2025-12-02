Vincent Kompany hat Gedanken an einen zeitnahen Abschied vom FC Bayern München entschieden zurückgewiesen.
Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City? Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht Klartext
Kompany: "Null Gedanken an etwas anderes"
"Mein einziges Ziel ist der 100-prozentige Fokus auf den FC Bayern München. Was wir leisten und was wir erreichen können. Ich habe null Gedanken an etwas anderes als meine Spieler und meine Mannschaft. Es geht nur um meine Arbeit hier und meine Jungs", erklärte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel der Bayern gegen Union Berlin am Mittwochabend.
Zuletzt waren wieder vermehrt Spekulationen aufgekommen, wonach Kompany den deutschen Rekordmeister verlassen und stattdessen bei Manchester City die Nachfolge von Pep Guardiola antreten könnte, sollte sich der Spanier im kommenden Sommer von den Skyblues verabschieden.
Guardiola hatte in der Vergangenheit mehrfach Kompany als seinen Wunschkandidaten beim Klub aus der Premier League benannt, der FCB-Coach wollte davon jedoch nichts wissen: "Er hat das einmal in einer Pressekonferenz gesagt. Das hat er vor zwei Jahren gesagt, das hat er letztes Jahr gesagt. Ich könnte jetzt auch einfach darüber reden, wer der nächste Trainer des FC Bayern München werden könnte. Ich entscheide das doch nicht. Die Frage kommt immer wieder. Das spielt aber keine Rolle in meinem täglichen Ablauf", so Kompany.
Kompany und Guardiola verbindet Zeit bei Manchester City
Weiter betonte der 39-Jährige, dass man im schnelllebigen Fußball-Geschäft "gar nicht so weit denken" könne. "Ich finde das komisch. Die eine Woche sprichst du über einen anderen Verein, in der nächsten Woche geht es dann darum, wer entlassen wird. In diesen zwei Welten möchte ich nicht leben. Das konsumiert so viel von meiner Zeit. Ich habe null Gedanken an etwas anderes als meine Spieler und meine Mannschaft."
Kompany und Guardiola verbindet eine gemeinsame Zeit bei Manchester City - von 2016 bis 2019 war der Spanier Trainer des Belgiers bei den Skyblues. Im Anschluss zog Kompany zum RSC Anderlecht weiter, wurde dort Spielertrainer und 2022 schließlich Cheftrainer beim FC Burnley.
Die Bayern verpflichteten den 39-Jährigen dann im Sommer 2024 als Nachfolger von Thomas Tuchel. Unter Kompany legten die Münchner in dieser Spielzeit den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin, mussten in 20 Spielen erst ein Unentschieden und eine Niederlage einstecken und führen die Bundesligatabelle souverän an.
Die Verantwortlichen des FCB belohnten ihn deshalb jüngst bereits mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2029.
Vincent Kompany: Seine bisherigen Trainerstationen
- 2024 - heute: FC Bayern München
- 2022 - 2024: FC Burnley
- 2019 - 2022: RSC Anderlecht