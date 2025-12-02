Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City? Bayern-Trainer Vincent Kompany spricht Klartext

"Mein einziges Ziel ist der 100-prozentige Fokus auf den FC Bayern München. Was wir leisten und was wir erreichen können. Ich habe null Gedanken an etwas anderes als meine Spieler und meine Mannschaft. Es geht nur um meine Arbeit hier und meine Jungs", erklärte der Belgier auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel der Bayern gegen Union Berlin am Mittwochabend.

Zuletzt waren wieder vermehrt Spekulationen aufgekommen, wonach Kompany den deutschen Rekordmeister verlassen und stattdessen bei Manchester City die Nachfolge von Pep Guardiola antreten könnte, sollte sich der Spanier im kommenden Sommer von den Skyblues verabschieden.

Guardiola hatte in der Vergangenheit mehrfach Kompany als seinen Wunschkandidaten beim Klub aus der Premier League benannt, der FCB-Coach wollte davon jedoch nichts wissen: "Er hat das einmal in einer Pressekonferenz gesagt. Das hat er vor zwei Jahren gesagt, das hat er letztes Jahr gesagt. Ich könnte jetzt auch einfach darüber reden, wer der nächste Trainer des FC Bayern München werden könnte. Ich entscheide das doch nicht. Die Frage kommt immer wieder. Das spielt aber keine Rolle in meinem täglichen Ablauf", so Kompany.