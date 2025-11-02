"Nachahmung" von Musiala, Kimmich und Davies: Herbert Hainer spricht bei JHV des FC Bayern München Empfehlung an Dayot Upamecano aus

Die Bayern versuchen mit Hochdruck den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag mit dem 27-Jährigen zu verlängern. Allerdings ziehen sich die Verhandlungen mit dem Franzosen bereits seit Monaten hin - noch soll es zwischen den einzelnen Parteien entschiedene Differenzen über die finanzielle Ausgestaltung eines neuen Vertrages geben.

Sportvorstand Max Eberl hatte sich jüngst zuversichtlich gezeigt, dass man noch zusammenfinden werde. "Upa hat sich zu einem der besten Innenverteidiger der Welt entwickelt. Wir werden alles in der Welt dafür tun, damit er bleibt. Upa hat auch andere Möglichkeiten, aber wir sollten es hinkriegen. Das ist mein Job", meinte Eberl vor dem 3:0-Sieg der Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen.