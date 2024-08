Bei den Dortmundern hat der Routinier keinen neuen Vertrag erhalten. Nun soll klar sein, wohin es Marco Reus zieht.

Der frühere Nationalspieler Marco Reus hat offenbar endgültig den Schritt über den großen Teich in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gewagt. Laut ESPN hat der 35-Jährige einen Vertrag bei LA Galaxy unterschrieben. Noch am Donnerstag will der Klub angeblich die Verpflichtung offiziell machen.