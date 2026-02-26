Nach Zusammenstoß mit Mitspieler und Schockstarre im Bernabeu: Defensiv-Star von Real Madrid verkündet gute Nachrichten

Obwohl die Bilder zunächst eine schlimme Verletzung und einen langwierigen Ausfall vermuten ließen, ordnete Reals Trainer Alvaro Arbeloa die Szene nach Abpfiff bereits in eine positivere Richtung ein. "Es scheint etwas mit dem Nacken zu sein, es sieht nicht ernst aus, aber er ist ins Krankenhaus gebracht worden und hoffentlich ist es nur ein Schreck", erklärte Madrids Coach bei Movistar. "Es war ein heftiger Zusammenprall und ihn auf der Trage zu sehen, hat uns einen Schlag in die Magengrube versetzt."

Durch den Sieg über die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho, der für das Rückspiel gesperrt war, haben sich die Königlichen für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Bei den Portugiesen war nach dem mutmaßlichen Rassismus-Eklat um Vinicius Jr. der Übeltäter Ginaluca Prestianni ebenfalls gesperrt. Ausgerechnet der verschmähte Brasilianer war es dann, der knapp zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung zugunsten Madrids herbeiführte.