Die Verletzung, die sich Raul Asencio beim 2:1-Sieg gegen Benfica Lissabon am vergangenen Mittwoch zugezogen hat, scheint doch etwas harmloser zu sein, als zunächst zu vermuten war. Der Innenverteidiger von Real Madrid gab auf seinen Social-Media-Kanälen erste Entwarnung.
Nach Zusammenstoß mit Mitspieler und Schockstarre im Bernabeu: Defensiv-Star von Real Madrid verkündet gute Nachrichten
"Danke für all die aufmunternden Nachrichten. Es war nur ein Schreck. Auf geht’s in die nächste Runde", schrieb der 23-Jährige bei Instagram. Der Schockmoment ereignete sich in der 72. Minute des Playoff-Rückspiels in der Champions League, als Asencio zum Kopfball hochstieg und unglücklich mit Mitspieler Eduardo Camavinga kollidierte. Danach landete der Verteidiger ungebremst mit der Brust auf dem Boden und blieb liegen.
Etwa fünf Minuten wurde Asencio von den Sanitätern versorgt, ehe er eine Halskrause umgelegt bekam und mit einer Trage vom Feld gebracht wurde. Die Mundo Deportivo schrieb zunächst von "maximalen Sorgen" bei Real Madrid um den in "Schockstarre" versetzten Asencio.
Vinicius Jr. entscheidet das hitzige Playoff-Duell endgültig
Obwohl die Bilder zunächst eine schlimme Verletzung und einen langwierigen Ausfall vermuten ließen, ordnete Reals Trainer Alvaro Arbeloa die Szene nach Abpfiff bereits in eine positivere Richtung ein. "Es scheint etwas mit dem Nacken zu sein, es sieht nicht ernst aus, aber er ist ins Krankenhaus gebracht worden und hoffentlich ist es nur ein Schreck", erklärte Madrids Coach bei Movistar. "Es war ein heftiger Zusammenprall und ihn auf der Trage zu sehen, hat uns einen Schlag in die Magengrube versetzt."
Durch den Sieg über die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho, der für das Rückspiel gesperrt war, haben sich die Königlichen für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Bei den Portugiesen war nach dem mutmaßlichen Rassismus-Eklat um Vinicius Jr. der Übeltäter Ginaluca Prestianni ebenfalls gesperrt. Ausgerechnet der verschmähte Brasilianer war es dann, der knapp zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung zugunsten Madrids herbeiführte.
Raul Asencio: Seine Leistungsdaten bei Real Madrid
- Spiele: 75
- Tore: 2
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 13
- Platzverweise: 2